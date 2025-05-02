2. Abdülhamid'in torunlarının açtığı dava 15 yıl sonra sonuçlandı - Son Dakika
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Dünya

2. Abdülhamid'in torunlarının açtığı dava 15 yıl sonra sonuçlandı

2. Abdülhamid\'in torunlarının açtığı dava 15 yıl sonra sonuçlandı

2. Abdülhamid'in torunları 15 yıl önce Galatasaray Adası ve Veliefendi Çayırı'nın da bulunduğu çok sayıda taşınmaz için hak talep edip veraset ilamı davası açmıştı. Mahkeme yıllar süren hukuki sürecin ardından hak talep eden 71 kişinin 2. Abdülhamid'in mirasçısı olduğuna karar verirken gayrimenkullerin mirasçılara devrine hükmetmedi. Mirasçıların farklı hukuki yollara başvurması bekleniyor.

02.05.2025 11:19
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2. Abdülhamid'in torunları Galatasaray Adası, Veliefendi Çayırı ve Kabataş Meydanı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda taşınmaz için hak talep edip veraset ilamı davası açmıştı.

NTV'de yer alan habere göre İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, 15 yıllık hukuki sürecin ardından 71 kişinin 2. Abdülhamid'in mirasçısı olduğuna karar verdi. Mahkeme, gayrimenkullerin mirasçılara devrine hükmetmedi.

2. Abdülhamid'in torunlarının açtığı dava 15 yıl sonra sonuçlandı

LİSTE HAYLİ KABARIK

Mirasçıların hak talep ettiği taşınmazlar arasında Galatasaray Adası, Dolmabahçe'de 30 dönüm bostan, Galata'da değirmen arsası, Kabataş Meydanı'ndan oluşan bir liste olduğu belirtiliyor.

1924 YILINDA ÇIKARILAN YASA ENGEL TEŞKİL EDİYOR

Ancak 1924 yılında çıkarılan, Hilafetin Kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye dışına Çıkarılmasına Dair yasa padişah mallarıyla ilgili talepte bulunulmasına engel teşkil ediyor.

2. Abdülhamid'in torunlarının açtığı dava 15 yıl sonra sonuçlandı

MİRASÇILAR FARKLI HUKUKİ YOLLARA BAŞVURABİLİR

Karar veraset ilamını onasa da herhangi bir devir işlemi ile ilgili yetki içermiyor. Mirasçıların farklı hukuki yollara başvurmasının mümkün olduğu belirtiliyor.

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Son Dakika Dünya 2. Abdülhamid'in torunlarının açtığı dava 15 yıl sonra sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ZIPPO null:
    Memleket onlarındı bir çöpünü alıp gitmediler. Tek dertleri millet, vatandı. Cennet mekan Abdülhamid Han. 230 300 Yanıtla
  • mert çelik:
    o zaman bu torunda kaybedılen halkın topragını ıyade etsın 80 mılyon kısı toruna dava acsın 270 103 Yanıtla
  • Dünya İstanbul:
    Maaşı ile mi almış o kadsr arsziyi.. 147 61 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Heralde vermezler sanki kazanarak alınmış bir hak sultansın kullanma yetkisi verilmiş gibi düşünecen adanın tapu yapıp üstüneni alacak 110 40 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    suratında meymenet yok bir kere Osmanlının son rezili. 52 85 Yanıtla
  • babasultan:
    abdulhamİT kim ? oldu mk - 50 yıl sonra bilalin çocuklarları çıksın saray bizimdi geri verin diye 71 60 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    ülkeyi satan abdüş 36 45 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    o zaman Osmanlı'nın borclarini tahsis edin pic kurularindan 37 27 Yanıtla
  • Babakartal:
    DEDEMMM 33 25 Yanıtla
  • sus ceo:
    Dedelerimiz ülkeyi yabancılara sattı, hepiniz İngiliz gemilerini ülke hazinesini de yükleyerek kaçtınız, bu halkta yedi düvele karşı savaşarak ülkeyi düşmandan aldı. Sizde utanmadan mal mülk peşinde mı koşuyorsunuz. Utanmazlar. 38 17 Yanıtla
  • MUŞLUADAM:
    İNGİLİZ MÜSTEMLEKE VALİSİ Osmanlı Devleti'nin subaylarından biriydi, 15 yıllık iktidarında biriktirdiği servet, bıraktığı miras firavunları bile kıskandıracak kadardı. DİKTATÖRÜN SÜRGÜN ETTİĞİ HANEDAN ŞAHSİ MÜLKLERİNİ BİLE ALMADAN GİTMİŞLERDİ. kamalist, attatürükçüler bile diktatörlüğünü kabul etmektedirler hatta diktatör olmasaydı kendi iktidarını devam ettiremezdi diyorlar. GERÇEK KAHRAMANLAR KANUNLA KORUNMAZLAR, KORUNMA GEREĞİ DE DUYMAZLAR. 18 8 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Zıppo zoppo...boş boş konuşma zıppo...!!! 8 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: 2. Abdülhamid'in torunlarının açtığı dava 15 yıl sonra sonuçlandı - Son Dakika
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