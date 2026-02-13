2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis - Son Dakika
2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis
13.02.2026 10:40  Güncelleme: 11:12
ABD'de 2 öğrencisini yıllarca istismar edip birinden hamile kalan İngilizce öğretmeni Julie Rizzitello, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme belgelerine göre, bu ilişkiler öğretmenin evinde ve otoparklarda gerçekleşti. Rizzitello'nun öğretmenlik lisansı iptal edilirken kamu görevinde bulunması da yasaklandı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde Wall Township Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapan Julie Rizzitello, iki öğrenciyi hedef aldığı uzun süreli cinsel istismar nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ KÖTÜYE KULLANDI

37 yaşındaki Rizzitello'nun öğretmenlik pozisyonunu kötüye kullanarak gençleri manipüle ettiği ve güveni kötüye kullanarak suç işlediği yönündeki iddialar, Monmouth County Superior Court'ta hakim Jill Grace O'Malley tarafından değerlendirildi.

OTOPARKLARDA İSTİSMAR ETMİŞ

Rizzitello, geçen yıl Temmuz ayında tutuklanmadan önce, öğretmenlik yaptığı dönemde hem 2017–2018 hem de 2024 yıllarında iki farklı erkek öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiğini kabul etmişti. Mahkeme belgelerine göre, bu ilişkiler öğretmenin evinde, öğrencilerin işlediği aileye ait bagel dükkanında ve bir otoparkta gerçekleşti; Rizzitello, öğrencileri yalnız zaman geçirmeye ikna ederek aralarında gelişen ilişkileri gizli tutmaya çalıştı ve soruşturma sırasında mağdurlardan cihazlarındaki kanıtları silmelerini istemesi de dava dosyalarında yer aldı.

2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

ÖĞRETMENLİK LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Savcılar, bu eylemleri klasik "grooming" (güven kazanarak istismar) davranışı olarak nitelendirirken, hakim davranışın hesaplanmış, manipülatif ve öğrencilerin psikolojik sağlığı üzerinde derin etkiler bıraktığını belirtti; ayrıca Rizzitello'nun cezasına paralele olarak Megan's Law kapsamında cinsel suçlu kaydı, ömür boyu denetimli serbestlik gözetimi ve mağdurlarla iletişim yasakları da getirildi. Rizzitello'nun öğretmenlik lisansı iptal edilirken kamu görevinde bulunması da yasaklandı ve öğrencilerin yasal korumalarının önemi vurgulandı.

Son Dakika Dünya 2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis - Son Dakika

SON DAKİKA: 2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis - Son Dakika
