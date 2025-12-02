20 yıllık iktidara son verdi! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

20 yıllık iktidara son verdi! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

20 yıllık iktidara son verdi! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı
02.12.2025 07:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolivya'da seçimleri kazanarak 20 yıllık iktidara son veren Rodrigo Paz hükümeti, ABD ve İsrail vatandaşlarına uygulanan vize şartını kaldırdı. Vize şartı nedeniyle Bolivya'nın 80 milyon doları aşkın bir gelirden olduğunu belirten Paz, bunun faydadan çok zarar getirdiğini savundu.

Bolivya'da seçimleri kazanan ve 20 yıllık iktidara son veren merkez sağcı Rodrigo Paz hükümeti, ABD ve İsrail vatandaşlarına uygulanan vize şartını kaldırdıklarını duyurdu.

VİZE ŞARTINI KALDIRDILAR

Dışişleri Bakanı Fernando Aramayo, yönetimsel başkent La Paz'daki Hükümet Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Turizmin geliştirilmesi amacıyla başta ABD ve İsrail olmak üzere Güney Kore, Güney Afrika, Letonya, Estonya ve Romanya'dan gelen ziyaretçiler için vize şartının kaldırıldığını belirten Aramayo, 2026-2029 yıllarında turizmden en az 320 milyon dolar gelir elde edilmesini beklediklerini söyledi.

80 MİLYON DOLARI AŞAN GELİR KAYBI

Aramayo, isim vermeden bir önceki hükümeti eleştirerek, 2008'den bu yana çeşitli ülkelerden gelen turistlere uygulanan vize zorunluluğunun "ekonomik" ve "ideolojik" gerekçelerden kaynaklandığını ifade etti. Devlet Başkanı Rodrigo Paz da konuşmasında, vize şartı nedeniyle Bolivya'nın 80 milyon doları aşkın bir gelirden olduğunu, bunun faydadan çok zarar getirdiğini savundu.

MORALES ABD VE İSRAİL'E VİZE ŞARTI GETİRMİŞTİ

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales döneminde, 2007'de ABD vatandaşları için vize zorunluluğu getirilmişti. Bu uygulama, 2019'da dönemin geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez tarafından kaldırılmıştı ancak bir önceki Devlet Başkanı Luis Arce tarafından 8 Şubat 2021'de vize şartı yeniden yürürlüğe konulmuştu.

İsrail vatandaşlarına yönelik vize şartı ise 2014'te Morales hükümeti döneminde uygulanmaya başlamıştı. Ülke tarihinde ilk kez düzenlenen 2. tur seçimlerini 19 Ekim'de kazanan Paz, Bolivya ve Latin Amerika siyasetinde sol bir hareket olarak bilinen MAS'ın 20 yıllık iktidarına son vermişti.

Kaynak: AA

Politika, Bolivya, İsrail, Turizm, Dünya, Vize, Son Dakika

Son Dakika Dünya 20 yıllık iktidara son verdi! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesiyle birlikte evlerinde ölü bulunmuştu 5 yaşındaki Samyeli’nin en mutlu anları ortaya çıktı Ailesiyle birlikte evlerinde ölü bulunmuştu! 5 yaşındaki Samyeli'nin en mutlu anları ortaya çıktı
İstanbul’da tarihi köşkü küle çeviren yangın İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın
Trump: Ukrayna’da barış anlaşmasına varma şansımız oldukça yüksek Trump: Ukrayna'da barış anlaşmasına varma şansımız oldukça yüksek
ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon Terör örgütüne ağır darbe indirildi ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Terör örgütüne ağır darbe indirildi
Merkez nüfusu 100 bin olan Kars’ta araç sayısı 50 bini aştı Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı
Hong Kong’da onlarca kişinin yanarak öldüğü facia adeta “Geliyorum“ demiş Hong Kong'da onlarca kişinin yanarak öldüğü facia adeta "Geliyorum" demiş

06:55
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler
06:33
Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
01:41
Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı 2 genç feci şekilde can verdi
Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı! 2 genç feci şekilde can verdi
01:38
Sürücü belgeleriyle ilgili önemli karar AYM o düzenlemeyi iptal etti
Sürücü belgeleriyle ilgili önemli karar! AYM o düzenlemeyi iptal etti
00:03
Seçil Erzan mahkemede “Annemi bir daha göremeyecek miyim“ diye sordu
Seçil Erzan mahkemede "Annemi bir daha göremeyecek miyim?" diye sordu
23:16
Kuzey Irak’ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2025 07:23:45. #7.11#
SON DAKİKA: 20 yıllık iktidara son verdi! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.