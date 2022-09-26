Eski karısının mezarına giden adamın yaptıkları duyanları şaşkına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Eski karısının mezarına giden adamın yaptıkları duyanları şaşkına çevirdi

26.09.2022 20:13
Eski karısının mezarına giden adamın yaptıkları duyanları şaşkına çevirdi

2017 yılında 66 yaşındayken yaşamını yitiren Linda Louise Torello'nun çocukları, annelerinin mezarının etrafında sık sık dışkı ve idrar bulmalarının ardından gizli kamera yerleştirdi. Bunu yapan kişinin annelerinin eski kocası olduğu belirlendi. Adamın uzun yıllardır düzenli aralıklarla mezara idrarını yaptığı ortaya çıktı.

Linda Louise Torello adlı kadın, 2017 yılında 66 yaşında kanserden ölmesinin ardından New York Orangetown'daki Tappan Reform Kilisesi'ndeki bir mezarlığa gömüldü.

GARİPLİĞİ İLK OLARAK ÇOCUKLARI FARK ETTİ

Annesinin mezarını ziyaret eden çocuklardan Michael, mezarın etrafında dışkı ve idrar bulmasının ardından durumu önce kardeşleriyle daha sonra da polislerle paylaştı. Haberler.com'dan Barış Yahya Çinçin'in haberine göre polisler, imkanları varsa çocukların mezara gizli kamera taktırmasını tavsiye etti.

48 yıldır eski karısının mezarına giden adamın yaptığı işlem, duyanların ağzını açık bıraktı

GELEN KİŞİ ŞOKE ETTİ

Polisin tavsiyesini dinleyen çocuklar, mezarın çevresine gizli kamera taktırdıktan sonra beklemeye başladı. Kameralara takılan kişinin üvey babaları olduğunu gören çocuklar, büyük şaşkınlık yaşadı. Adamın 48 yıldan bu yana düzenli aralıklarla eski karısının mezarına idrarını yaptığı tespit edildi.

48 yıldır eski karısının mezarına giden adamın yaptığı işlem, duyanların ağzını açık bıraktı
YORUMLAR
500

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski karısının mezarına giden adamın yaptıkları duyanları şaşkına çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
19:41 Michy Bathsuayi ojeli fotoğrafını paylaştı! Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırdı
19:36 Muhalefet neden henüz ortak aday belirlemedi? DEVA Partisi lideri Babacan merak edilen soruyu yanıtladı
19:19 Reha Muhtar şiddet uyguladığı öne sürülen çocuğunun velayetini kaybetti! Kızına yaklaşamayacak
19:18 Fenerbahçe lisans çıkarmamıştı! Filip Novak'a talip çıktı
18:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciden dar gelirlilere kadar milyonlarca vatandaşa verilecek destekleri tek tek duyurdu
18:19 CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı! Parti üyeliği askıya alındı
18:13 Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'ın canlı yayında yaptıklarına tepki yağdı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçileri sevindirecek haber: Elektrik faturaları hasat elde edildikten sonra ödenebilecek
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fahrettin Altun'a canlı yayında dikkat çeken sözler: Ah keşke buraya koysaydınız
17:38 Yanlışlıkla çöpe atılan 100 bin liralık altını sahibine ulaştıran belediye personeline teşekkür belgesi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 20:18:52. #1.11#
SON DAKİKA: Eski karısının mezarına giden adamın yaptıkları duyanları şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement