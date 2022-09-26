Eski karısının mezarına giden adamın yaptıkları duyanları şaşkına çevirdi

Linda Louise Torello adlı kadın, 2017 yılında 66 yaşında kanserden ölmesinin ardından New York Orangetown'daki Tappan Reform Kilisesi'ndeki bir mezarlığa gömüldü.

GARİPLİĞİ İLK OLARAK ÇOCUKLARI FARK ETTİ

Annesinin mezarını ziyaret eden çocuklardan Michael, mezarın etrafında dışkı ve idrar bulmasının ardından durumu önce kardeşleriyle daha sonra da polislerle paylaştı. Haberler.com'dan Barış Yahya Çinçin'in haberine göre polisler, imkanları varsa çocukların mezara gizli kamera taktırmasını tavsiye etti.

GELEN KİŞİ ŞOKE ETTİ

Polisin tavsiyesini dinleyen çocuklar, mezarın çevresine gizli kamera taktırdıktan sonra beklemeye başladı. Kameralara takılan kişinin üvey babaları olduğunu gören çocuklar, büyük şaşkınlık yaşadı. Adamın 48 yıldan bu yana düzenli aralıklarla eski karısının mezarına idrarını yaptığı tespit edildi.