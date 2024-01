2024 Oscar Ödülleri Adayları Açıklandı

2024 Oscar Ödülleri’ne aday gösterilen filmler bugün TSİ 16:30’da açıklanacak. Geçen yıl gişelere Barbie ve Oppenheimer filmleri damga vurmuştu.

Poor Things, Holdovers ve Killers of the Flower Moon filmlerinin de pek çok kategoride aday gösterilmesi bekleniyor.

En iyi oyuncu kategorisinde ise Cillian Murphy, Emma Stone, Robert Downey Jr ve Da'Vine Joy Randolph’un adaylığı tahmin ediliyor.

Hangi filmler yarışıyor?

Birkaç yıl önce yapılan ve daha fazla filmin aday gösterilmesine olanak sağlayan bir değişiklikten sonra artık en iyi film kategorisinde hep 10 aday yer alıyor.

Bu yıl Oppenheimer, Barbie, Poor Things, Killers of the Flower Moon ve The Holdovers’ın aday gösterileceği tahmin ediliyor.

Anatomy of a Fall, Maestro, The Zone of Interest, Past Lives ve American Fiction da adı geçen diğer filmler arasında.

Hangi oyuncular yarışıyor?

Geçen yıl çekişmenin düşük olduğu en iyi aktör dalında bu yıl pek çok sağlam performans var.

Noel tatilinde ailelerinin yanına dönmeyip okulda kalan öğrencilerden sorumlu bir öğretmeni canlandırdığı The Holdovers’taki performansıyla Paul Giamatti favorilerden biri.

Cillian Murphy Oppenheimer’daki, Bradley Cooper ise Maestro’daki rolleriyle büyük ihtimalle aday gösterilecektir.

Rustin filmiyle Colman Domingo ve American Fiction filmiyle de Jeffrey Wright adaylar arasında yer alabilir.

Bu yıl en iyi aktris kategorisi de aynı derecede çekişmeli.

Killers of the Flower Moon filmindeki rolüyle Lily Gladstone favoriler arasında.

Poor Things yıldızı Emma Stone’un da, bir bebeğin beyninin nakledildiği yetişkin bir kadını canlandırdığı sıra dışı performansıyla aday olması bekleniyor.

Sandra Hüller ise eşini öldürmekle suçlanan bir kadını canlandırdığı Anatomy of a Fall filmiyle aday olabilir.

Yardımcı oyuncular

The Holdovers yıldızı Da’Vine Joy Randolph aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılan aktrislerden.

Bu alandaki rakipleriyse The Color Purple filmiyle Danielle Brooks, Oppenheimer filmiyle Emily Blunt, Nyad filmiyle Jodie Foster ve Ferrari filmiyle Penelope Cruz olabilir.

Aktörler arasındaysa Oppenheimer’daki rolüyle Robert Downey Jr. ve Barbie’deki performansıyla Ryan Gosling adaylar arasında yer alabilir.

Yönetmenler

Bu yıl Killers of the Flower Moon filmiyle Martin Scorsese ve Oppenheimer filmiyle Christopher Nolan’ın aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Barbie filmiyle Greta Gerwig ve Poor Things filmiyle Yorgos Lanthimos da en iyi yönetmen kategorisindeki adaylar arasında yer alabilir.

Son üç yılda bu ödül iki defa kadın yönetmenlere gitti. Öte yandan geçen yılki adayların da tümü erkekti.

En iyi müzik

Barbie filminin müzikleri de filmin kendisi kadar başarılıydı. Billie Eilish’in What Was I Made For?, Dua Lipa’nın Dance the Night ve Ryan Gosling’in seslendirdiği I’m Just Ken şarkıları övgü toplamıştı.

Fakat Oscar kuralları gereği bir filmden en fazla iki şarkı aday gösterilebiliyor. Bu yüzden bunlardan birinin adaylar arasında yer alamayacağı kesin.

Rustin filmi için yazdığı Road to Freedom şarkısıyla Lenny Kravitz de iddialı adaylardan.

Nasıl izlenebilir?

Adaylar Akademi’nin ve açıklanacak.

Ödül töreni ise 10 Mart’ta düzenlenecek.