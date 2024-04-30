Fuhuşta yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı - Son Dakika
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Fuhuşta yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi İlçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 34 yabancı kadın ve 6 zanlı yakalandı. Yapılan sağlık kontrolünde kadın şahıslardan 2'sinin cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı tespit edildi. Operasyonda tabanca, uyuşturucu, kaçak içki ve cinsel içerikli materyaller ele geçirildi.

30.04.2024 09:36
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Fuhuşta yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı

Fuhuş operasyonunda 34 yabancı kadın, 6 zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi İlçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 34 yabancı kadın ve 6 zanlı yakalandı. Yapılan sağlık kontrolünde kadın şahıslardan 2'sinin cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı tespit edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Marmaraereğlisi İlçesinde faaliyet gösteren 3 işletmeye yönelik, fuhuşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlama suçları çerçevesinde operasyonu düzenlendi.

icra edilen eş zamanlı operasyonda, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini yapan 9 şüpheliden 6'sı yakalandı. Şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari diğer şüphelilerin aranmasına ise devam ediliyor.

Cinsel yollarla bulaşan hastalık tespit edildi

Olaylara karışan 34 yabancı uyruklu kadın Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Yapılan sağlık kontrolünde kadın şahıslardan 2'sinin cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı tespit edildi. İşletmelerde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 3 adet tabanca fişeği, 7 adet cep telefonu, 1 adet harddisk, 2 gram esrar, 3 adet uyuşturucu hap, 3 litre kaçak içki, suçtan elde edilen çok miktarda para ve cinsel içerikli materyaller ele geçirildi.

Ayrıca işletmeler hakkında kimlik bildiriminde bulunmama, kapalı alanda sigara içme ve diğer kabahatler nedeniyle idari işlem başlatıldı.

Fuhuşta yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı
Kaynak: İHA

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fuhuşta yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı - Son Dakika

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