2024'ün En Popüler Kelimesi 'Beyin Çürümesi' Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

2024'ün En Popüler Kelimesi 'Beyin Çürümesi' Seçildi

2024\'ün En Popüler Kelimesi \'Beyin Çürümesi\' Seçildi

Oxford İngilizce Sözlüğü, 2024 yılının en popüler kelimesini 'Brain rot' yani 'Beyin çürümesi' olarak belirledi. Bu terim, sosyal medyanın aşırı kullanımının etkilerini yansıtıyor.

02.12.2024 11:30  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OXFORD İngilizce Sözlüğü, 2024 yılının en popüler kelimesini 'Brain rot' yani 'Beyin çürümesi' olarak seçti. Oxford'un 2024 yılı için seçtiği kelime, sosyal medyanın gereksiz kullanımını yansıtıyor.

Oxford İngilizce Sözlüğü, 2024 yılının en popüler kelimesini açıkladı. Yılın kelimesi 'Beyin çürümesi' anlamına gelen 'Brain rot' oldu. Kelime, sosyal medyanın gereksiz kullanımını yansıtıyor. Kelime, 37 binden fazla kişinin katıldığı oylama ile seçildi. Her yıl seçilen kelime, o senenin trendlerini ve ruh hallerini yansıtmayı hedefliyor.

Oxford İngilizce Sözlüğü'nün yayıncısı Oxford University Press, beyin çürümesini, 'özellikle önemsiz veya zorlayıcı olmadığı düşünülen materyalin (özellikle de günümüzde çevrim içi içerik) aşırı tüketiminin sonucu olarak görülen, bir kişinin zihinsel veya entelektüel durumunun bozulması' olarak tanımlanıyor.

Son zamanlarda ön plana çıkan kelimenin, ilk kayıtlı kullanımı Henry David Thoreau'nun 1854 tarihli 'Walden' adlı kitabında oldu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Kültür, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2024'ün En Popüler Kelimesi 'Beyin Çürümesi' Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
11:32 Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e bomba yağdırdı Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
09:36 Esenyurt’ta istismar operasyonu Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı
17:25 Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
17:07 Muhalifler, Esad’ın başkanlık konutuna böyle girdi Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi
16:57 Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı
16:42 Beşiktaş’ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
16:29 Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş’a: Takımın başın geçeceği maç bile belli Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli
16:25 Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler
16:12 Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 12:52:57. #1.11#
SON DAKİKA: 2024'ün En Popüler Kelimesi 'Beyin Çürümesi' Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.