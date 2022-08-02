Esra ve Emel kardeşlerin sır ölümü! Cesetleri çürümek üzereyken teşhis edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Esra ve Emel kardeşlerin sır ölümü! Cesetleri çürümek üzereyken teşhis edildi

02.08.2022 09:10

Avustralya'nın başkenti Sidney'e yerleşen 2 kız kardeşin çürümek üzerine olan cesetlerini ev sahibi buldu. Yepyeni bir başlangıç yapmak için 5 sene önce Avustralya'ya giden Esra ve Emel kardeşlerin vatandaşlık alabilmek için mücadele ettiği öğrenildi.

Suudi Arabistan'da yaşayan iki kardeş buradaki her şeylerini geride bırakarak yeni bir hayata doğru yola çıktı. Hong Kong üzerinden Avustralya'nın başkenti Sidney'e giden iki kardeş yeni bir hayata başladı. Sidney'e geldikten beş sene sonra evlerinde ölü bulunan Esra ve Emel'in cesetleri çürümek üzereyken teşhis edildi. Yaşananların ardındaki sır perdesi çözülmeyi bekliyor.

KAPIDA ZORLAMA YOKTU

Hayat dolu iki kardeş Sidney'de çalışarak yaşamlarını sürdürüyordu. Esra'nın Iraklı sevgilisi hakkında polise başvurduğu, koruma kararı istediği daha sonra bu şikayetinden vazgeçtiği de ortaya çıktı. İki kardeşin ölümü sonrası araştırma yapan polis ekipleri, kapıda zorlamanın olmadığını tespit etti.

Esra ve Emel kardeşlerin feci sonu! Çürümek üzerine olan cesetlerini ev sahibi buldu

İNFAZ EDİLME İHTİMALLERİ DE VAR

İki genç kadının ailelerinden kaçtığı da iddialar arasında. Aileden birilerinin onları Sidney'de bulup infaz edebileceği de konuşuluyor. Avustralya kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suudi Arabistan'daki ailesini reddeden iki genç kız, Avusturya vatandaşı olmak için mücadele veriyordu.

LÜKS YAŞAMLARI DİKKAT ÇEKİYORDU

Daily Mail'in haberine göre iki genç kardeş yüksek modelli bir araç kullanıyordu. Ayrıca kaldıkları ev de çok lükstü. Son iki senede bu kadar zenginleşen iki kardeşin ne iş yaptığıyla ilgili henüz bir bilgi yok. Esra'nın Iraklı sevgilisine açtığı davanın yılının da 2018 olduğu bildirildi.

YORUMLAR
500
Sesini duyurmaya çalışan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, öldürülmesinin planlandığını belirtti Sesini duyurmaya çalışan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, öldürülmesinin planlandığını belirtti ABD'nin dünyayı domino eden arama motoru Google'dan yeni karar ABD'nin dünyayı domino eden arama motoru Google'dan yeni karar

3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esra ve Emel kardeşlerin sır ölümü! Cesetleri çürümek üzereyken teşhis edildi - Son Dakika


Son Dakika
09:26 Kendisine burun estetiği yapan adam aşırı kan kaybı sonucu yoğun bakıma kaldırıldı
09:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'nın ünlü modele attığı mesaj ifşa oldu
09:13 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, sıkı güvenlik önlemleri altında Malezya'ya geldi
09:18 Sesini duyurmaya çalışan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, öldürülmesinin planlandığını belirtti
09:12 ABD'nin dünyayı domino eden arama motoru Google'dan yeni karar
09:10 Esra ve Emel kardeşlerin sır ölümü! Cesetleri çürümek üzereyken teşhis edildi
09:05 ABD'nin Kentucky eyaletindeki doğal felakette bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 37'ye ulaştı
09:03 Galatasaray aradığı orta sahayı Arsenal'de buldu! Torreira için anlaşma sağlandı
08:30 Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor
08:25 Takım arkadaşının atılmasına sinirlendi! Kadın hakeme saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 09:34:28. #1.13#
SON DAKİKA: Esra ve Emel kardeşlerin sır ölümü! Cesetleri çürümek üzereyken teşhis edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement