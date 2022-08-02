Esra ve Emel kardeşlerin sır ölümü! Cesetleri çürümek üzereyken teşhis edildi

Suudi Arabistan'da yaşayan iki kardeş buradaki her şeylerini geride bırakarak yeni bir hayata doğru yola çıktı. Hong Kong üzerinden Avustralya'nın başkenti Sidney'e giden iki kardeş yeni bir hayata başladı. Sidney'e geldikten beş sene sonra evlerinde ölü bulunan Esra ve Emel'in cesetleri çürümek üzereyken teşhis edildi. Yaşananların ardındaki sır perdesi çözülmeyi bekliyor.

KAPIDA ZORLAMA YOKTU

Hayat dolu iki kardeş Sidney'de çalışarak yaşamlarını sürdürüyordu. Esra'nın Iraklı sevgilisi hakkında polise başvurduğu, koruma kararı istediği daha sonra bu şikayetinden vazgeçtiği de ortaya çıktı. İki kardeşin ölümü sonrası araştırma yapan polis ekipleri, kapıda zorlamanın olmadığını tespit etti.

İNFAZ EDİLME İHTİMALLERİ DE VAR

İki genç kadının ailelerinden kaçtığı da iddialar arasında. Aileden birilerinin onları Sidney'de bulup infaz edebileceği de konuşuluyor. Avustralya kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suudi Arabistan'daki ailesini reddeden iki genç kız, Avusturya vatandaşı olmak için mücadele veriyordu.

LÜKS YAŞAMLARI DİKKAT ÇEKİYORDU

Daily Mail'in haberine göre iki genç kardeş yüksek modelli bir araç kullanıyordu. Ayrıca kaldıkları ev de çok lükstü. Son iki senede bu kadar zenginleşen iki kardeşin ne iş yaptığıyla ilgili henüz bir bilgi yok. Esra'nın Iraklı sevgilisine açtığı davanın yılının da 2018 olduğu bildirildi.