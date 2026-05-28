Frankfurt'ta 26. Uluslararası Türk Film Festivali Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Frankfurt'ta 26. Uluslararası Türk Film Festivali Heyecanı Başlıyor

28.05.2026 19:23  Güncelleme: 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Frankfurt kentinde 12-19 Haziran'da düzenlenecek 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde Başarı Ödülü Merve Dizdar'a, Vefa Ödülü ise Yılmaz Zafer adına Perihan Savaş'a verilecek. Festivalde film gösterimleri, söyleşiler ve kültürel etkinlikler yer alacak.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT)– Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 12-19 Haziran'da gerçekleşecek. Film gösterimleri, ödüller ve kültürel etkinliklerin yer alacağı festivalde bu yıl "Başarı Ödülü" Cannes ödüllü oyuncu Merve Dizdar'a verilirken, "Vefa Ödülü" merhum oyuncu Yılmaz Zafer adına Perihan Savaş'a takdim edilecek.

Almanya'da düzenlenen 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 12-19 Haziran tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Avrupa'nın en uzun soluklu Türk film etkinliklerinden biri olan festival, bu yıl da ödülleri, yarışmaları ve kültürel etkinlikleriyle dikkat çekiyor.

Festivalin "Başarı Ödülü", bu yıl 76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan oyuncu Merve Dizdar'a verilecek. Cannes'da bu ödülü alan ilk Türk oyuncu olarak sinema tarihine geçen Dizdar, ödülünü 18 Haziran'da Frankfurt'ta düzenlenecek kapanış gecesinde Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı'nın elinden alacak.

Festival kapsamında bu yıl "Vefa Ödülü" ise Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Yılmaz Zafer adına verilecek. Genç yaşta yaşamını yitiren oyuncunun ödülü, açılış gecesinde eşi Perihan Savaş'a takdim edilecek.

Festivalde yarışmaya hak kazanan yapımlar, alanında uzman isimlerden oluşan uluslararası ana jüriler tarafından değerlendirilecek.

Uzun Metraj Ana Jürisi'nde yapımcı, yönetmen ve yazar Melanie Gartner, film eleştirmeni Barbara Schweizerhof, görüntü yönetmeni Jörg Geissler, yönetmen ve yapımcı Lilo Mangelsdorff ile yapımcı ve senarist Simon Pilarski yer alıyor.

Belgesel Film Yarışması Ana Jürisi'nde yönetmen Hasan Ete, Prof. Dr. Nigar Pösteki, yönetmen Aslı Takmaz, yönetmen Şeyda Canan ve oyuncu Selin Yeninci bulunuyor.

Türkiye Kısa Film Yarışması Ana Jürisi'nde Dr. Erdem Yedekçi, Prof. Dr. Fatima Neşe Kaplan ve oyuncu Rojda Demirer görev yapacak.

Almanya Kısa Film Yarışması Ana Jürisi ise yapımcı ve yönetmen Jutta Feit, besteci ve yapımcı Christoph Rinnert ile senarist ve yapımcı Moritz Becherer'den oluşuyor.

Bu yıl "Kültürlerin Ortak Dili: Sinema" mottosuyla gerçekleştirilecek festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra çeşitli söyleşi ve etkinlikler de düzenlenecek. Festival kapsamında 16 Haziran'da Filmhaus'ta gerçekleştirilecek "Sinema Engel Tanımaz" başlıklı toplantıda, engelli sinemacıların sektörde karşılaştığı fiziksel ve yapısal engeller ile kapsayıcı sinema anlayışı ele alınacak.

Festival süresince Türk ve Alman yapımcıları bir araya getiren görüşmeler yapılacak, Goethe Üniversitesi'nde öğrencilere yönelik masterclass etkinlikleri düzenlenecek.

Festival etkinlikleri yalnızca Frankfurt ile sınırlı kalmayacak. Offenbach, Wiesbaden, Dietzenbach, Rodgau, Rödermark, Langen, Ober-Ramstadt, Ginsheim-Gustavsburg, Hofheim ve Neu-Isenburg'da da film gösterimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca açık hava sinemaları, araba sineması etkinlikleri, okul gösterimleri, sanatçı-seyirci buluşmaları ve huzurevi ziyaretleri de programda yer alacak.

26.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, Almanya merkezli Kültürlerarası Transfer Derneği (Interkultureller Transfer e.V.) tarafından organize ediliyor. Festival, Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu, Hessen Film ve Medya Kurumu, Frankfurt Belediyesi Çok Kültürlülük Dairesi ve Türkiye proje ortağı KADİM'in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Kaynak: ANKA

Film Festivali, Perihan Savaş, Yılmaz Zafer, Merve Dizdar, Kültür Sanat, Etkinlikler, Frankfurt, Almanya, Sinema, Kültür, Dünya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Dünya Frankfurt'ta 26. Uluslararası Türk Film Festivali Heyecanı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi
Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin 513 acemi kasap yaralandı Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin 513 acemi kasap yaralandı
Otomobil iş yerine girdi kaza anı kamerada Otomobil iş yerine girdi; kaza anı kamerada
Lukaku’dan Tedesco’ya olay sözler Lukaku'dan Tedesco'ya olay sözler
Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor
Galatasaray’da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor

19:18
Bayramın ikinci gününde kabus Edirne’de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
19:06
Fenerbahçe’den Montella bombası
Fenerbahçe'den Montella bombası
18:24
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
İşte Güllü'nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
18:21
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor
Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 19:36:20. #7.12#
SON DAKİKA: Frankfurt'ta 26. Uluslararası Türk Film Festivali Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.