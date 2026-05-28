Frankfurt'ta 26. Uluslararası Türk Film Festivali Heyecanı Başlıyor

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT)– Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 12-19 Haziran'da gerçekleşecek. Film gösterimleri, ödüller ve kültürel etkinliklerin yer alacağı festivalde bu yıl "Başarı Ödülü" Cannes ödüllü oyuncu Merve Dizdar'a verilirken, "Vefa Ödülü" merhum oyuncu Yılmaz Zafer adına Perihan Savaş'a takdim edilecek.

Festivalin "Başarı Ödülü", bu yıl 76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan oyuncu Merve Dizdar'a verilecek. Cannes'da bu ödülü alan ilk Türk oyuncu olarak sinema tarihine geçen Dizdar, ödülünü 18 Haziran'da Frankfurt'ta düzenlenecek kapanış gecesinde Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı'nın elinden alacak.

Festival kapsamında bu yıl "Vefa Ödülü" ise Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Yılmaz Zafer adına verilecek. Genç yaşta yaşamını yitiren oyuncunun ödülü, açılış gecesinde eşi Perihan Savaş'a takdim edilecek.

Festivalde yarışmaya hak kazanan yapımlar, alanında uzman isimlerden oluşan uluslararası ana jüriler tarafından değerlendirilecek.

Uzun Metraj Ana Jürisi'nde yapımcı, yönetmen ve yazar Melanie Gartner, film eleştirmeni Barbara Schweizerhof, görüntü yönetmeni Jörg Geissler, yönetmen ve yapımcı Lilo Mangelsdorff ile yapımcı ve senarist Simon Pilarski yer alıyor.

Belgesel Film Yarışması Ana Jürisi'nde yönetmen Hasan Ete, Prof. Dr. Nigar Pösteki, yönetmen Aslı Takmaz, yönetmen Şeyda Canan ve oyuncu Selin Yeninci bulunuyor.

Türkiye Kısa Film Yarışması Ana Jürisi'nde Dr. Erdem Yedekçi, Prof. Dr. Fatima Neşe Kaplan ve oyuncu Rojda Demirer görev yapacak.

Almanya Kısa Film Yarışması Ana Jürisi ise yapımcı ve yönetmen Jutta Feit, besteci ve yapımcı Christoph Rinnert ile senarist ve yapımcı Moritz Becherer'den oluşuyor.

Bu yıl "Kültürlerin Ortak Dili: Sinema" mottosuyla gerçekleştirilecek festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra çeşitli söyleşi ve etkinlikler de düzenlenecek. Festival kapsamında 16 Haziran'da Filmhaus'ta gerçekleştirilecek "Sinema Engel Tanımaz" başlıklı toplantıda, engelli sinemacıların sektörde karşılaştığı fiziksel ve yapısal engeller ile kapsayıcı sinema anlayışı ele alınacak.

Festival süresince Türk ve Alman yapımcıları bir araya getiren görüşmeler yapılacak, Goethe Üniversitesi'nde öğrencilere yönelik masterclass etkinlikleri düzenlenecek.

Festival etkinlikleri yalnızca Frankfurt ile sınırlı kalmayacak. Offenbach, Wiesbaden, Dietzenbach, Rodgau, Rödermark, Langen, Ober-Ramstadt, Ginsheim-Gustavsburg, Hofheim ve Neu-Isenburg'da da film gösterimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca açık hava sinemaları, araba sineması etkinlikleri, okul gösterimleri, sanatçı-seyirci buluşmaları ve huzurevi ziyaretleri de programda yer alacak.

26.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, Almanya merkezli Kültürlerarası Transfer Derneği (Interkultureller Transfer e.V.) tarafından organize ediliyor. Festival, Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu, Hessen Film ve Medya Kurumu, Frankfurt Belediyesi Çok Kültürlülük Dairesi ve Türkiye proje ortağı KADİM'in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.