28 Yaşındaki baba çocuğunu omuzunda taşıdığı sırada yanına yaklaşan bir kişi tarafından kafasından vuruldu - Son Dakika

28 Yaşındaki baba çocuğunu omuzunda taşıdığı sırada yanına yaklaşan bir kişi tarafından kafasından vuruldu

Son Güncelleme: 17.08.2023 14:27

Uttar Pradesh'ın Shahjahanpur şehrinde, genç kızını omzunda taşıyan bir adam motosikletli silahlı saldırganlar tarafından başından vuruldu. 28 yaşındaki Shoaib hemen yakındaki bir hastaneye kaldırıldı ve şimdi Bareilly'e daha fazla tedavi için sevk edildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganlar, adamı vurduktan sonra kaçarken çevredekiler yardım etmeye çalıştı

Uttar Pradesh'ın Shahjahanpur şehrinde, genç kızını omzunda taşıyan bir adam, motosikletli silahlı suçlular tarafından başına ateş edildi. 28 yaşındaki Shoaib olarak belirlenen kurban derhal yakındaki bir hastaneye kaldırıldı ve şimdi daha fazla tedavi için Bareilly'e sevk edildi.

28 Yaşındaki baba çocuğunu omuzunda taşıdığı sırada yanına yaklaşan bir kişi tarafından kafasından vuruldu

Tüm olay bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Video, Shoaib'in kızını omzunda taşıyarak yürüdüğünü gösteriyor. İki kişinin motosikletle onu geçtiği ve ardından durduğu, sonra da adama baktığı görülüyor. Ardından silahlı bir saldırganın Shoaib'e yaklaşıp kafasına yakın mesafeden ateş ettiği görülüyor.

Sonrasında saldırganın olay yerinde bekleyen diğer iki kişiye katıldığı ve üçlünün suç mahallinden kaçtığı görülüyor.

Video ayrıca, saldırganın adamı vurduktan sonra kızını yere fırlattığı anı gösteriyor.

Shahjahanpur İlçe Emniyet Müdürü Ashok Meena, olayın 13 Ağustos'ta saat 19:30'da meydana geldiğini söyledi. Olayın görüntülerinin incelendiğini ve şüphelinin kimliğinin belirlendiğini belirtti.

Abdullah Teymur
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SON DAKİKA: 28 Yaşındaki baba çocuğunu omuzunda taşıdığı sırada yanına yaklaşan bir kişi tarafından kafasından vuruldu - Son Dakika
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