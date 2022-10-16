Gelecekten geldim diyen adam, 2024 yılında yayılacak yeni salgını söyledi - Son Dakika
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Gelecekten geldim diyen adam, 2024 yılında yayılacak yeni salgını söyledi

16.10.2022 16:56

2906 yılından geldiğini öne süren bir adamın sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Zaman yolcusu, 2024 yılında domuzlardan bulaşacak vebanın dünya genelinde yeni bir hastalığa sebep olacağını iddia etti.

Sosyal medyada son dönemde zaman yolculuğu akımı furyası aldı başını gitti. Son olarak ise 2906'dan geldiğini iddia eden bir şahsın sözleri hayli konuşuldu. Zaman yolcusu, gelecekte yaşanacak hastalığa karşı insanları uyarmak için geldiğini iddia etti.

"2024 YILINDA YENİ BİR SALGIN ÇIKACAK"

Zaman yolcusu, 2024 yılında bir domuzdan insana bulaşan "domuz vebası" salgınının kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılacağını ve koronavirüs salgını gibi bir ortamın oluşacağını öne sürdü.

"BİR ARAYA GELİP İNSAN IRKINI KURTARALIM"

Zaman yolcusu, insanların acilen birlikte olması gerektiğini, aksi takdirde insanlığın sonunun felaket olacağını iddia etti. Zaman yolcusuna göre 2243 – 2906 yılları arasında dünya genelinde büyük bir kaos hakim olacak.

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Son Dakika Dünya Gelecekten geldim diyen adam, 2024 yılında yayılacak yeni salgını söyledi - Son Dakika


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