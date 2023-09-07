30,000 yükseklikte uçuş ekibine saldıran ve uçağın acil kapısını açmaya çalışan yolcuyu başka bir yolcu etkisiz hale getirdi - Son Dakika

30,000 yükseklikte uçuş ekibine saldıran ve uçağın acil kapısını açmaya çalışan yolcuyu başka bir yolcu etkisiz hale getirdi

30,000 yükseklikte uçuş ekibine saldıran ve uçağın acil kapısını açmaya çalışan yolcuyu başka bir yolcu etkisiz hale getirdi
Son Güncelleme: 07.09.2023 15:58

Tel Aviv'den Londra'ya giden bir uçuş sırasında, bir yolcu mürettebat üyesine saldıran ve 30.000 fit yükseklikte acil kapıyı açmaya çalışan bir adamı yakaladı. Victor Troboloni adındaki yolcu, saldırganı yere indirerek ve başını kilitleyerek durdurdu. Uçak, olay sonrasında Belgrad'da acil iniş yapmak zorunda kaldı. Troboloni, saldırganın sürekli olarak 'Allahu Akbar' diye bağırdığını iddia etti. Saldırgan kontrol altına alındıktan sonra, yolcular yaklaşık bir saat boyunca uçakta kaldılar.

Bir yolcu, uçuş sırasında mürettebat üyesine saldıran ve 30.000 fit yükseklikte acil kapıyı açmaya çalışan bir adamı yakalayarak kahramanca müdahale etti. Pazartesi günü Tel Aviv'den Londra Luton Havalimanı'na giden uçuş, Belgrad'da acil iniş yapmak zorunda kaldı. Victor Troboloni, 45, acil kapıyı zorlamaya çalışan ve erkek bir uçuş görevlisine saldırmaya giden adamı yakaladı ve başını kilitledi.

30,000 yükseklikte uçuş ekibine saldıran ve uçağın acil kapısını açmaya çalışan yolcuyu başka bir yolcu etkisiz hale getirdi

Ürkütücü görüntüler, Victor'ın cesurca onu Wizz Air jetinin içinde yere indirdiği sırada adamın çığlık attığını gösteriyor. Victor şunları söyledi: "Yangın çıkışını açmaya çalıştı, arkada oturuyordu ve yangın çıkışını açmak kolaydır, sadece kolu çekersiniz ve işte bu."

"Adamı yere indirdim. Çok kilolu biriydi... Onun başını kilitledim ve hostesler plastik kablo bağları ile ellerini bağladı... Bunu yapmak zorundaydım."

30,000 yükseklikte uçuş ekibine saldıran ve uçağın acil kapısını açmaya çalışan yolcuyu başka bir yolcu etkisiz hale getirdi

"Onu 10 dakika boyunca tuttum, nefesi kesildi, yorgun düştü, Belgrad'a inmeden önce 45 dakika ila 1 saat boyunca bağlı kaldı."

Gerilimli görüntülerde Victor'ın bir beyzbol şapkası giydiği ve saldırganı uçak kabininin koridorunda yerde tuttuğu görülüyor.

Birkaç kişinin yardımıyla, saldırganı hostesin onu serbest bırakabilmesi için Victor'ın tanımladığı kablo bağlarına bağlamış gibi görünüyor.

30,000 yükseklikte uçuş ekibine saldıran ve uçağın acil kapısını açmaya çalışan yolcuyu başka bir yolcu etkisiz hale getirdi

Daha cesur bir grup mürettebat ve yolcu, saldırganı uçuşun geri kalanı için koridorun yanına taşımış gibi görünüyor.

Mücadele sırasında "kapat" diye bağıran birinin sesi duyulabilir ve görüntülerin bir bölümünde saldırganın çığlıkları duyulabilir.

Victor ayrıca saldırganın olay boyunca sürekli olarak "Allahu Akbar" diye bağırdığını iddia etti.

Saldırganın uçuş sırasında garip davrandığını, pilot kabini girişinden acil çıkışın diğer ucuna kadar koridor boyunca gidip geldiğini gözlemledi.

30,000 yükseklikte uçuş ekibine saldıran ve uçağın acil kapısını açmaya çalışan yolcuyu başka bir yolcu etkisiz hale getirdi

Yalnız seyahat eden uçak mühendisi, bir şeylerin yanlış olduğunu anladığını söyledi.

Ekledi: "Onu yukarı ve aşağı giderken gördüm, muhtemelen uçak üzerindeki zayıf noktaları arıyor... koltuk numaralarını kontrol ediyor."

"Ben de bir uçak mühendisiyim, bakım konusunda çalıştım," dedi.

"Bu çok korkutucu bir durumdu."

Cesur yolcu, ona yardım eden iki başka erkek olan Usama, 65, ve ailesiyle birlikte Manchester'dan seyahat eden Jose'yi de tanımladı.

Saldırgan kontrol altına alındıktan sonra, yolcular Belgrad'da acil iniş yapmadan önce yaklaşık bir saat boyunca uçakta kaldılar.

Almanya doğumlu Victor, annesini St Albans'ta ziyaret etmek üzere olan bir yolcu olarak yola çıktı.

"Şanslıydım çünkü İstanbul'dan Tel Aviv'e aktarmalı bir uçuşa yetiştim, sonra İngiltere'ye St Albans'taki annemi görmek için dönüyordum" dedi.

Korkunç olay sırasında Victor, uçakta bulunan birçok kadın ve çocuğun gözle görülür şekilde sarsıldığını ve üzgün olduğunu söyledi.

Saldırgan bağlandıktan sonra, birkaçları ona kahramanca eylemi için teşekkür etti.

Wizz Air sözcüsü Sun Online'a şunları söyledi: "Yolcuların ve mürettebatın güvenliği ve güvenliği şirketin en öncelikli konularıdır."

"Şirket, bu beklenmedik olayın neden olduğu rahatsızlıktan dolayı özür diler."

Bu, bir yolcunun uçuş sırasında tehlikeli davranan birini yakaladığı ilk kez değil.

30,000 yükseklikte uçuş ekibine saldıran ve uçağın acil kapısını açmaya çalışan yolcuyu başka bir yolcu etkisiz hale getirdi

Kahramanca bir Brit, panik içindeki bir Malaysia Airlines uçuşunda tehlikeli davranan bir adamı yakaladığını söyledi.

Kuala Lumpur'a giden MH128 uçuşu, uçaktaki görevlilere hakaret eden bir Sri Lankalı vatandaşın uçağın içindeyken sadece kalkıştan hemen sonra Melbourne'a geri dönmek zorunda kaldı.

Olay, tanıkların elinde bir "elektronik frekans" cihazı olduğunu iddia ettiği sırada şüpheli bir tetikleyici taşıdığı korkularını uyandırdı.

Neyse ki cesur yolcular, rahatsız edici adamla başa çıkmak için ayağa kalktılar - bu cesur Britanyalı Robert MacDonald da dah

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Tel Aviv, Londra, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 30,000 yükseklikte uçuş ekibine saldıran ve uçağın acil kapısını açmaya çalışan yolcuyu başka bir yolcu etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 30,000 yükseklikte uçuş ekibine saldıran ve uçağın acil kapısını açmaya çalışan yolcuyu başka bir yolcu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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