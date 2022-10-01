Ukrayna Güvenlik Konseyi Başkanı Danilov'dan "çatışma" sinyali: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir sonraki aktif fazı ekim ayında bekleniyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, 30 Eylül'de imzaladığı kararname ile Herson, Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgelerinde uluslararası hukuku yok sayarak yapılan referandumları tanımıştı. Bu karara Dünya'nın birçok ülkesinden tepki gelirken bundan sonra savaşta neler olabileceği de merak konusu olmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Güvenlik Konseyi Başkanı Danilov, yeni döneme ilişkin açıklama yaptı.

EKİM AYINDA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENEBİLİR

Putin'in dört bölgeyi ilhakından sonra Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, ''Putin görevde oldukça Moskova ile hiçbir şekilde müzakere etmeyeceğiz'' dedi. Ukrayna Güvenlik Konseyi Başkanı Danilov da yaptığı açıklama da ''Rusya-Ukrayna savaşının bir sonraki aktif fazı ekim ayında bekleniyor'' ifadelerini kullanarak çatışmaların artacağı sinyalini verdi.

REFERANDUM SONUÇLARI

Donestk %99.23 ,Luhansk %98.42,Herson %87.05'i, Zaporijya %93.11 oy oranları ile Rusya'ya katılıma evet demişti. Daha sonra ise bu bölgeler Rusya'ya katılmak için Putin'e resmi başvuru yapmıştı. Putin de dün yaptığı konuşma ile dört bölgede yaşayanlar için ''artık bizim halkımız'' ifadelerini kullanmıştı.