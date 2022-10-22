Sadece karanlıkta ilişkiye giren siyahi sevgilinin sırrı! Genç kadın gerçeği öğrenince şok oldu

Roxanne Shurmur adlı kadının başına gelen olay, duyanlar tarafından oldukça ilginç karşılandı. Bir flört sitesi aracılığıyla Tarjit Singh adlı şahısla ilişkiye başlayan Roxanne Shurmur, bir süre sonra şahısla ilişkiye girdi. Ancak şahsın bir kuralı vardı ve asla ışıklar açıkken ilişki yaşamıyordu.

HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Ancak 30 yaşındaki Roxanne Shurmur adlı kadın, bir süre geçmesinin ardından erkek arkadaşının hareketlerinden şüphelendi ve kimliğine bakmaya karar verdi. Kimliği bulduğunda ise hayatının şokunu yaşamıştı. Çünkü erkek arkadaşının ismi Tarjit Singh değil, Singh Hannah Walters'tı. Ayrıca erkek arkadaşı erkek değil, bir kadındı.

"EŞCİNSEL OLMADIĞIMI SÖYLEDİM"

Olayın ardından şahısla konuştuğunu belirten Roxanne Shurmur, "Ona eşcinsel olmadığımı söyledim. Ayrılmak istiyordum ama bunu yavaş yavaş yapabileceğimizi dile getirdim. O ise agresifleşip bana şiddet uygulamaya başladı" ifadelerini kullandı.

2 KURBANI DAHA VARMIŞ

Olayın polise intikal etmesinin ardından yapılan araştırmada daha da ilginç gerçekler çıktı. Buna göre Hannah adlı kadının, aynı şeyi 16 yaşlarındaki iki çocuğa daha yaptığı belirlendi. Geçtiğimiz günlerde mahkemeye çıkarılan sapık kadın, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.