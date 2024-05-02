Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu

Politika

Haber sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın İsrail ile anlaşmaları bozduğunu söyledi. Katz, İsrail'in yerel üretime ve diğer ülkelerden ithalata odaklanarak ticari alternatifler yaratmak için çalışacağını söyledi.

Bloomberg 'in iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Türkiye bugünden itibaren İsrail 'e ihracatı ve İsrail'den tüm ithalatı durdurdu.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve işgal planına Türkiye sert tepki göstermişti. İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle Türkiye-İsrail hattında ticari ilişkiler de durma noktasına gelmişti.

ERDOĞAN: O İŞ BİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 24 Nisan'da Ankara'da ağırladığı Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile yaptığı ikili basın toplantısında gelen bir soru üzerine "İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti" açıklaması yapmıştı.

54 ÜRÜN GRUBUNUN İHRACATINA YASAK

Türkiye geçtiğimiz ay İsrail'e inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunun ihracatı kısıtlamıştı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 6,8 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDEYDİ

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre iki ülke arasındaki ticaret 2023'te 6,8 milyar dolar değerindeydi ve bunun yüzde 76'sı Türkiye'nin ihracatıydı.