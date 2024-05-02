Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu - Son Dakika
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Politika

Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ederken, Türkiye'den ses getirecek bir adım geldi. Bloomberg'in iki Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre, İsrail ile tüm ithalat ve ihracat durduruldu.

02.05.2024 18:51  Güncelleme: 19:30
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Bloomberg'in iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Türkiye bugünden itibaren İsrail'e ihracatı ve İsrail'den tüm ithalatı durdurdu.

Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu

HABER SONRASI İSRAİL'DEN İLK AÇIKLAMA

Haber sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ile anlaşmaları bozduğunu söyledi. Katz, İsrail'in yerel üretime ve diğer ülkelerden ithalata odaklanarak ticari alternatifler yaratmak için çalışacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve işgal planına Türkiye sert tepki göstermişti. İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle Türkiye-İsrail hattında ticari ilişkiler de durma noktasına gelmişti.

Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu

ERDOĞAN: O İŞ BİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 24 Nisan'da Ankara'da ağırladığı Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile yaptığı ikili basın toplantısında gelen bir soru üzerine "İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti" açıklaması yapmıştı.

54 ÜRÜN GRUBUNUN İHRACATINA YASAK

Türkiye geçtiğimiz ay İsrail'e inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunun ihracatı kısıtlamıştı.

Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 6,8 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDEYDİ

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre iki ülke arasındaki ticaret 2023'te 6,8 milyar dolar değerindeydi ve bunun yüzde 76'sı Türkiye'nin ihracatıydı.

Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Bloomberg, Türkiye, İhracat, İsrail, Gazze, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • Emrullah Güllü: güzel haber biraz geç alinmiş olsada hak budur 24 5 Yanıtla
  • İso Star: artık restoranlar Coca-Cola satmasın diyecem ama bizim millet içmeden durur mu? bu boykotu sadece devlet değil millet de yapmalı. 20 5 Yanıtla
  • Alucralı: Geç kalınmış karar. Bunlara daha sert uygulamalar yapılmalı 18 2 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi: İnşallah doğrudur. Olması gereken budur. 18 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic: dedik ve mercedesden diyanete araba aldik 6 8 Yanıtla
  • Gültekin Çetinkol: biraz geç kalmadınız mı 9 5 Yanıtla
  • ALİÇO null: şimdi artık herşeye zam bekleyin bence hiç de uygun bi karar değil acısı vatandaştan çıkacak 1 11 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan: Şimdiye kadar samimiyseniz kesin ticareti diyenler şimdi bu zamanda ticaret mi kesilir siz ne yaptığınızın farkında mısınız vik vuk diye açıklama yaparlar 2 2 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar: HELE ŞÜKÜR SONUNDA 0 0 Yanıtla
  • Aa: akp ye muhalifim ama bazı şeyler bir anda olmuyor.Parasi alınmış parası verilmiş bağlantılar siparişler var.uretilmis ürünler var.ekmek yiyen insanlar var.Kademe kademe bitirmek en mantıklısı. 0 0 Yanıtla
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