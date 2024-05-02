Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi - Son Dakika
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Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi

Kuzenini bıçaklayıp \'\'Arkadaşlarını öldüreceğim\'\' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi

İstanbul'da 15 yaşındaki A.R.Ç., 4 ay önce kuzenini bıçakladıktan sonra ''Seninle arkadaşlık edenleri öldüreceğim'' diye tehdit etti. Saldırgan, dün akşam kuzeninin yanındaki 16 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

02.05.2024 15:17  Güncelleme: 16:02
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İstanbul Başakşehir'de 15 yaşındaki A.R.Ç., 4 ay önce tartıştığı kuzenini bıçaklayarak yaraladı. Saldırının ardından ise "Seninle arkadaşlık edenleri öldüreceğim" sözleriyle tehdit etti. Saldırgan, dün akşam kuzeniyle birlikte oturan 16 yaşındaki Barış Aksoy'u kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan A.R.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Evlatlarını cinayete kurban veren acılı aile ise Adli Tıp Kurumu önüne gelerek cenazeyi teslim aldı.

TARTIŞTIKTAN SONRA BIÇAĞI KALBİNE SAPLADI

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Başakşehir'e bağlı Ziya Gökalp Mahallesi'nde yaşandı. 15 yaşındaki Samet D., 16 yaşındaki arkadaşı Barış Aksoy ile evlerinin çatısında oturuyordu. İkilinin yanına bir süre sonra Samet D.'nin kuzeni A.R.Ç. geldi.4 ay önce kuzeni Samet D.'yi bıçakladıktan sonra "Seninle arkadaşlık kuranları öldüreceğim" diyen A.R.Ç., Barış Aksoy ile tartışmaya başladı. Bununu üzerine Aksoy sokağa çıktı, A.R.Ç. de peşinden gitti. A.R.Ç. evin yaklaşık 200 metre ilerisinde Aksoy'u kalbinden bıçakladı.

Kuzenini bıçaklayıp 'Arkadaşlarını öldüreceğim' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi

ALDIĞI BIÇAK DARBBESİNE DAHA FAZLA DAYANAMADI

Ağır yaralanan Barış Aksoy ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil ameliyata alınan Aksoy, sabah 05.00 sıralarında doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan 15 yaşındaki A.R.Ç., yakalanarak gözaltına alındı.

Kuzenini bıçaklayıp 'Arkadaşlarını öldüreceğim' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
Cinayeti işleyen 15 yaşındaki A.R.Ç

"ÇOCUĞU TANIMIYOR, ARKADAŞLIĞI YOK"

Aksoy'un ailesi sabahın erken saatlerinde Adli Tıp Kurumu önüne geldi, cenaze teslim alınarak İkitelli Cem ve Kültür Evi'ne götürüldü. Amcası Yusuf Aksoy, "Çocuğu tanımıyor, arkadaşlığı yok. Öldüren kişinin kuzeni Barış'ın arkadaşı. Bu kişi 4 ay önce kuzenini bıçaklıyor, kuzeninin adı Samet. Akraba diye şikayetçi olmamışlar. 'Samet ile arkadaşlık edeni de öldüreceğim' demiş. Kalbini parçalamış. Daha 15 yaşında fidandı" dedi.

Kuzenini bıçaklayıp 'Arkadaşlarını öldüreceğim' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi

"DOKTOR KALBİNİN PARÇALANDIĞINI SÖYLEDİ"

Amca Galip Aksoy ise "Daha önce kendi kuzenini bıçaklayan bir kişi, benim yeğenimi de bıçaklamış. Zaten 'Benim kuzenimle kim arkadaşlık ederse onu da bıçaklayacağım' demiş. Dün gece de daha önce bıçakladığı kuzeninin evinde çatıda Barış ve arkadaşları oturuyormuş. Barış birden kalkmış gitmiş, Barış'ı arıyorlar ulaşamıyorlar. Tekrar arıyorlar, bu sefer Barış'ın arkadaşı Berat telefonu açıyor, Barış'ın bıçaklandığını söylüyor. Barışla birlikte kahvehanenin önüne gittiklerini söylüyorlar, oradan hastaneye gidiyorlar. Sabah 05.00'e kadar hastanede bekledik. Doktor en sonunda kalbinin parçalandığını söyledi, 45 dakika kalp masajı yaptıklarını söyledi. 06.00 gibi haber geldi, vefatını öğrendik" dedi.

Kuzenini bıçaklayıp 'Arkadaşlarını öldüreceğim' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi

İstanbul, Çocuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi - Son Dakika
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