Süreyya Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Garipoğlu'na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi - Son Dakika
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Süreyya Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Garipoğlu'na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi

Cem Garipoğlu tarafından katledilen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Garipoğlu'na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi. Süreyya Karabulut, mezarın açılmasını talep ederek adaletin yerini bulmasını beklediğini belirtti.

02.05.2024 14:50
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Süreyya Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Garipoğlu'na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.

Cem Garipoğlu tarafından katledilen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, 10 yıl sonra ortaya çıkan otopsi fotoğrafları hakkında ilk kez konuştu.

Sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural'ın yaptığı, Kanal D'nin sevilen programı "Neler Oluyor Hayatta"nın bugünkü son bölümünde çok konuşulacak bir telefon bağlantısı gerçekleştirildi.

"Fotoğraflara inanmıyorum"

Süreyya Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Garipoğlu'na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.

Dava sürecinde adli tıp kurumunda yapılan şaibeli işlemlere dikkat çekerek şunları söyledi: "Fotoğraflarla bu iş olur mu? Fotoğraflarla bu iş olmaz. Dublörünü yapar yollarlar. Geçmişte adli tıp kurumunda uğradığım haksızlıktan sonra, ben nasıl odur diyeyim yani. İnanmıyorum. Kumpasın içindeyim."

"Mezarın açılmasını istiyorum"

Fotoğraflarla şüphelerinin giderilmediğini söyleyen Süreyya Karabulut, mezarın açılması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

"İşi ört bas etmek isteyen güçlü bir aile var karşımda. Ben nasıl inanayım, nasıl güveneyim? Bir an önce mezarın açılmasını talep ediyorum. Ben fotoğraflardan tatmin olmadım. Mezarın açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor. İlahi adalet diye bir şey var. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Mezarın açılması için mücadele etmeye devam edeceğim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Münevver Karabulut, Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu, Otopsi, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Medya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Süreyya Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Garipoğlu'na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi - Son Dakika

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