Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor

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Real Madrid'in genç futbolcusu Arda Güler, Cadiz maçında 2. kez ilk 11'de olacak. Sahaya ilk kez Real Sociedad maçında çıkan Arda, Cadiz maçıyla birlikte Santiago Bernabeu'daki ilk La Liga maçına çıkacak. Barcelona'nın maç sonucuna bağlı olarak Real Madrid, bu hafta şampiyonluğunu ilan edebilir.

02.05.2024 15:42  Güncelleme: 15:46
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Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de adından söz ettiren milli yıldızımız Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından La Liga'da bir kez daha sahaya ilk 11'de çıkmaya hazırlanıyor.

SOCIEDAD MAÇINA DAMGA VURDU

Sociedad maçında gol atarak takımına 3 puanı getiren ve Ancelotti'nin büyük beğenisini kazanan Arda'nın Cadiz maçında 2. kez ilk 11'de olacağı belirtiliyor. Real Madrid, Barcelona maçının da sonucuna göre bu hafta şampiyonluğunu ilan edebilir.

Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor

BARCELONA TAKILIRSA REAL MADRİD ŞAMPİYON OLACAK

Real Madrid konuk edeceği Cadiz'i yener, Barcelona da Girona deplasmanında puan kaybederse efltun-beyazlılar, La Liga'nın bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor

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Son Dakika Spor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Osman A: Yürü be Aslan parçası,Tüm Türkiye seninle.Bizleri gururlandırmaya devam et. 73 4 Yanıtla
  • Ankara null: adama guven sifir demekki rakip kaybederse sahada yoksa yok ee hoca hakli boyle celimsiz oyuncu parta bile yok 2 40 Yanıtla
    Ercan Karatas: Ne çekemezlik var böyle ::) siz devam edin 17 2 Gabriel Temorsky: okumayı bilmiyor ama yorum yapiyor renkli şemsiye 12 0
  • Kemal: İnşallah 3 gol atarsın ?? 24 3 Yanıtla
  • ali öztürk: Ya böyle şeylerle gururlanmak biraz garip geliyor bana. Aziz Sancar Nobel aldı , bir çok spor alanında altın madalyalar aldık , nedense bu kadar gururlanmadı kimse. Adam orada kendi kesesini dolduruyor işte hepsi bu :) siz kendi işinizde gurur duyulacak düzeye gelin. Bırakın artık başkalarının başarısıyla gururlanmayı... 2 7 Yanıtla
    Tolga Arslanoğlu: Reis sen kendinden bahsetsene hele bi. Ne yaralı parmağa işedin bugüne kadar. 0 0

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