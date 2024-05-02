Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor

Spor

Komando bıçaklı dehşet! Hiç tanımadığı kişiyi saçma sapan bir sebeple öldürmüş

Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de adından söz ettiren milli yıldızımız Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından La Liga'da bir kez daha sahaya ilk 11'de çıkmaya hazırlanıyor.

SOCIEDAD MAÇINA DAMGA VURDU

Sociedad maçında gol atarak takımına 3 puanı getiren ve Ancelotti'nin büyük beğenisini kazanan Arda'nın Cadiz maçında 2. kez ilk 11'de olacağı belirtiliyor. Real Madrid, Barcelona maçının da sonucuna göre bu hafta şampiyonluğunu ilan edebilir.

BARCELONA TAKILIRSA REAL MADRİD ŞAMPİYON OLACAK

Real Madrid konuk edeceği Cadiz'i yener, Barcelona da Girona deplasmanında puan kaybederse efltun-beyazlılar, La Liga'nın bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.