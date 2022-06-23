30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu... - Son Dakika
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30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...

23.06.2022 15:00

30 yıl boyunca Japonya'nın Sotobanari adasında yaşayan 86 yaşındaki Masafumi Nagasaki, Japon hükümetinin zorlaması sonucu 2018'de şehir hayatına geri döndü. Ancak şehirde yaşamaya uyum sağlayamayan yaşlı adam, hükümetin izniyle yeniden adaya döndü. Adaya geri dönen yaşlı adamın ilk yaptığı şey ise kıyafetlerini çıkarmak oldu.

Şehir hayatına bir türlü uyum sağlayamayan ve hep mutsuz olan Masafumi'nin adaya geri dönmesi için İspanyol kaşif Alvaro Cerezo, büyük bir mücadele verdi.

Şehir hayatına alışamadı! 30 yıl boyunca yaşadığı adaya geri dönen yaşlı adamın ilk işi bakın ne oldu

Uzun uğraşlar sonrası hükümet Masafumi'nin adaya geri dönmesine izin verdi. Masafumi, elbiselerin çıkarıp adadaki ormanlık alanda yaşamaya başladı.

Şehir hayatına alışamadı! 30 yıl boyunca yaşadığı adaya geri dönen yaşlı adamın ilk işi bakın ne oldu

Yerel yetkililer, doktorlarla üç hafta boyunca toplantı yaptıklarını doktor ve yetkililerin Masafumi'nin ormanda tek başına öleceğinden korktukları için geri dönmesine izin vermek istemediklerini dile getirdi.

Şehir hayatına alışamadı! 30 yıl boyunca yaşadığı adaya geri dönen yaşlı adamın ilk işi bakın ne oldu

Cerezo, "Gerekli izinleri aldıklarını ve yaşlı adama adaya geri döneceğini söylediğimizde sevinçten zıplayıp gözyaşlarına boğuldu" dedi.

Şehir hayatına alışamadı! 30 yıl boyunca yaşadığı adaya geri dönen yaşlı adamın ilk işi bakın ne oldu

Cerezo, adaya ayak bastıklarında Masafumi'nin kutlama yaptığını söyledi.

Şehir hayatına alışamadı! 30 yıl boyunca yaşadığı adaya geri dönen yaşlı adamın ilk işi bakın ne oldu
Şehir hayatına alışamadı! 30 yıl boyunca yaşadığı adaya geri dönen yaşlı adamın ilk işi bakın ne oldu
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SON DAKİKA: 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu... - Son Dakika
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