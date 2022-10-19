Hamile kadının sözleri sosyal medyada olay oldu: Kocamın başkasıyla ilişkiye girmesine izin veriyorum - Son Dakika
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Hamile kadının sözleri sosyal medyada olay oldu: Kocamın başkasıyla ilişkiye girmesine izin veriyorum

19.10.2022 09:00

Hamile kalmasının ardından kocasının başka kadınlarla ilişkiye girmesine izin veren 33 yaşındaki Jess adlı kadının, "Bu durum daha sonra da devam edebilir" sözleri tartışma yarattı. Kadına sosyal medyadan tepki yağdı.

TikTok'ta @CliquebaitTV adıyla yayın yapan 33 yaşındaki Jess ve 36 yaşındaki Stephen DeMarco'nun hikayeleri büyük tartışmalara neden oldu. Jess adlı kadın, hamile kalmasının ardından kocasının başka kadınlarla ilişkiye girmesine izin verdiğini açıkladı.

"ŞU ANDA BAŞKA BİR KIZ ARKADAŞI VAR"

Genç kadın, "Bazı nedenlerden dolayı şu anda ilişkimizi açık tutuyoruz. Ben hamileyim ve kocamın bir kız arkadaşı var. Diğer kadınlar bunu neden yaptığımı anlayamıyor ve beni eleştiriyorlar" dedi.

SÖZLERİNİN DEVAMI DA TARTIŞMA YARATTI

Jess adlı kadın, sözlerinin devamında daha da ilginç ifadeler kullandı. Hamileliğinin ardından da kocasının başka kadınlarla ilişkiye girmesine izin verebileceğini dile getiren Jess, sözleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.

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Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamile kadının sözleri sosyal medyada olay oldu: Kocamın başkasıyla ilişkiye girmesine izin veriyorum - Son Dakika


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