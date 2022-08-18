Görüntüler olay yarattı! Finladiya Başbakanı Sanna Marin arkadaşlarıyla çılgınca dans etti

Geçtiğimiz günlerde Finlandiya'nın en genç başbakanı olan 36 yaşındaki Sanna Marin, Helsinki'deki Flow Festivali'nde çekilen fotoğraflarıyla çok konuşulmuştu. Çünkü festivalde giydiği kıyafetin değeri 8 Euro yani yaklaşık 147 lira olduğunu açıklayıp eleştiri yağmuruna tutuldu. Devleti yönetmek yerine partiye çok fazla para harcadığı için hedef alınmıştı.

Şimdi ise Finladiya Başbakanı Sanna Marin 'in sosyal medyaya sızan görüntüleri görenleri bir hayli şaşırttı. Söz konusu videoda Marin'in bir grup arkadaşıyla içki içerken, dans ederken ve küfür ederken kendinden geçtiği görüldü.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Öte yandan Sanna Marin'in sızan dans görüntülerinin nerede ve ne zaman çekildikleri bilinmiyor. Kökeni tam olarak bilinmeyen başbakanın videosu sosyal medyayı ikiye böldü. Çünkü videoda yer alan Marin'in ülkesine karşı sorumlulukları varken partiden partiye koşması eleştirildi. Ancak kimileri ise Finlandiya Başbakanı için ülkesinin işlerinden kendine zaman ayırdığı için takdir edildi.