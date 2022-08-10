Toplu tecavüze uğrayan kadın aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştı

Londra'da yaşayan iki çocuk annesi Andreina De Sousa, 4 erkeğin tecavüzüne uğradıktan sonra yemek yiyerek intihar girişiminde bulundu. Duygusal destek için yemeğe yöneldiğini ifade eden De Sousa, "Tecavüzden sonra duygusal destek için yemeğe yöneldim, çünkü aynı zamanda tecavüze uğradım evsiz kaldım ve çocuklarım benden alındı" dedi.

"GÖRÜNÜŞÜMDEN DOLAYI TECAVÜZE UĞRADIĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Öte yandan Sosua sözlerine şöyle devam etti: "Destek için yemeğe döndüm, çünkü bunu bir intihar biçimi olarak maskeleyebilirdim. Ne kadar çok yersem o kadar şişmanladım, aynada bana bakan kadını daha fazla tanıyamadım. Bundan memnundum çünkü her zaman görünüşten dolayı tecavüze uğradığımı düşündüm, bunun benim hatam olduğunu düşündüm" dedi.

"MİDE TÜPÜNE KARAR VERDİM"

Tıkınırcasına yemesini kontrol etmesine yardımcı olması için mide tüpüne karar veren Sosua, "Artık travma ve korkunun her hareketimi kontrol etmesine izin vermiyorum, geçmişimden çabalıyorum. Travma deneyimimden başarı görüyorum. Bugün daha iyi bir insanım" ifadelerini kullandı. Saldırganlarının da asla adalete teslim olmadığını belirtti.