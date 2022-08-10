Toplu tecavüze uğrayan kadın aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Toplu tecavüze uğrayan kadın aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştı

10.08.2022 16:49
Toplu tecavüze uğrayan kadın aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştı

Dört erkeğin toplu tecavüzüne uğrayan iki çocuk annesi Andreina De Sousa, dış görünüşünden ötürü tecavüze uğradığını düşünerek aşırı yemek yemeye başladı. 36 yaşındaki kadın, "Destek için yemeğe döndüm, çünkü bunu bir intihar biçimi olarak maskeleyebilirdim. Ne kadar çok yersem o kadar şişmanladım, aynada bana bakan kadını daha fazla tanıyamadım" ifadelerini kullandı.

Londra'da yaşayan iki çocuk annesi Andreina De Sousa, 4 erkeğin tecavüzüne uğradıktan sonra yemek yiyerek intihar girişiminde bulundu. Duygusal destek için yemeğe yöneldiğini ifade eden De Sousa, "Tecavüzden sonra duygusal destek için yemeğe yöneldim, çünkü aynı zamanda tecavüze uğradım evsiz kaldım ve çocuklarım benden alındı" dedi.

"GÖRÜNÜŞÜMDEN DOLAYI TECAVÜZE UĞRADIĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Öte yandan Sosua sözlerine şöyle devam etti: "Destek için yemeğe döndüm, çünkü bunu bir intihar biçimi olarak maskeleyebilirdim. Ne kadar çok yersem o kadar şişmanladım, aynada bana bakan kadını daha fazla tanıyamadım. Bundan memnundum çünkü her zaman görünüşten dolayı tecavüze uğradığımı düşündüm, bunun benim hatam olduğunu düşündüm" dedi.

"MİDE TÜPÜNE KARAR VERDİM"

Tıkınırcasına yemesini kontrol etmesine yardımcı olması için mide tüpüne karar veren Sosua, "Artık travma ve korkunun her hareketimi kontrol etmesine izin vermiyorum, geçmişimden çabalıyorum. Travma deneyimimden başarı görüyorum. Bugün daha iyi bir insanım" ifadelerini kullandı. Saldırganlarının da asla adalete teslim olmadığını belirtti.

YORUMLAR
500
Amerikalı kadın turist, Fransa'da girdiği umumi tuvalette tecavüze uğradı! Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen zanlı yakalandı Amerikalı kadın turist, Fransa'da girdiği umumi tuvalette tecavüze uğradı! Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen zanlı yakalandı Öfkeli veganlar, 'hayvan sömürüsüne son' sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü Öfkeli veganlar, 'hayvan sömürüsüne son' sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü

Twitter, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Toplu tecavüze uğrayan kadın aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştı - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:49 Toplu tecavüze uğrayan kadın aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştı
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
17:52 İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş?
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
16:06 Bolu'da bir adam, bahçesinden izinsiz mısır alan 12 yaşındaki çocukları tekme tokat dövdü! Kız çocukları yaşadıkları dehşet anlarını anlattı
15:48 Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs tespit edildi! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 18:10:56. #1.11#
SON DAKİKA: Toplu tecavüze uğrayan kadın aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement