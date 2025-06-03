40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den misilleme - Son Dakika
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Dünya

40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den misilleme

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40\'dan fazla uçağını kaybeden Putin\'den misilleme
03.06.2025 10:36
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40\'dan fazla uçağını kaybeden Putin\'den misilleme
Haber Videosu

İstanbul'daki zirvede Ukrayna ile barış masasına oturan Rusya, geçtiğimiz gün gerçekleşen ve 40'dan fazla uçağın imha edildiği saldırıya misillemede bulundu. Sumi şehrine düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılar olduğu ifade edilirken çok sayıda aracın ağır hasar aldığı bölgeden servis edilen görüntülere de yansıdı.

Rusya- Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri hız kesmeden devam ederken iki ülkenin birbirlerine yönelik saldırıları da sürüyor.

7 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

Önceki gün Ukrayna'ya ait dronlar, Rusya'ya ait 40'dan fazla uçağa bomba yağdırırken 7 milyar dolarlık zarara neden oldu.

40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den misilleme

PUTİN'DEN MİSİLLEME

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu saldırıya karşılık verip vermeyeceği merak konusu olurken bugün kanlı bir misilleme geldi.

40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den misilleme

SUMİ ŞEHRİNE SALDIRDILAR

Rus ordusu, Putin'in talimatıyla Ukrayna'nın Sumi şehrine saldırı düzenledi. Bombalı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybederken yaralılar için bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den misilleme

Bölgeden servis edilen görüntülerde cadde üzerindeki araçların büyük hasar gördüğü ve insanların panikle sağa sola kaçıştıkları görüldü.

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İstanbul, Politika, Ukrayna, Dünya, Rusya, Sumi, Son Dakika

Son Dakika Dünya 40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den misilleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • poyraz can:
    Rusyanın da ukraynanın da canı cehenneme. olan bizim ekonomimize oluyor. inş şu zelensky de gberr 107 10 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    HELAL OLSUN RUSLARA . 17 14 Yanıtla
  • Abdul Halik Erdogan:
    Rusya kana doymaz 18 12 Yanıtla
    Murat Sert:
    itrail doyuyormu.acimasin rusya. 0 0
  • Doğrucu zırto:
    Al birini vur ötekine 14 1 Yanıtla
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