İtalyan siyasetçi Maria Elena Boschi'nin tangalı fotoğrafları infial yarattı! Gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
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İtalyan siyasetçi Maria Elena Boschi'nin tangalı fotoğrafları infial yarattı! Gerçek çok başka çıktı

04.11.2022 15:08

41 yaşındaki İtalyan siyasetçi Maria Elena Boschi, reform bakanlığı görevine getirildiği sırada, mecliste yeni görevine yemin ettikten sonra, imza atmak için eğilince iç çamaşırının göründüğü fotoğraflar sosyal medya platformlarında yayınlandı. Ancak fotoğrafların üzerinde oynandığı ortaya çıktı.

Fotoğrafın yayınlanmasından sonra çoğu İtalyan Maria'nın kıyafetinin bakanlık görevine yakışmadığını iddia ederek hemen görevden alınmasını istedi. Fotoğraf 2014 yılında çekilmesine rağmen, 2022 yılında internette viral oldu.

ÇOĞU KİŞİ TARAFINDAN KINANDI

İtalyan gazetesi La Stampa, fotoğrafa "Bakanlık görevi için yemin eden bir kadın siyasetçinin meclise kadar bu elbise ile gelmesi parlamento kıyafet kurallarına aykırıdır" yorumunu yaptı. Maria, bazı çevrelerce avukatlık ve bakanlığı ile değil de sadece kıyafetleri ile ön plana çıkmaya çalışmakla suçlandı.

İtalyan siyasetçi Maria Elena Boschi'nin tangalı fotoğrafları infial yarattı! Gerçek çok başka çıktı

FOTOĞRAF GERÇEK DEĞİL

Fakat, uzmanlar fotoğraf üzerinde yaptıkları incelemede, kadınların iyi yerlere gelmesini hazmedemeyen bazı cinsiyetçi gruplar tarafından fotoğrafın orijinali ile oynandığını ve görünen tanganın photoshop'la fotoğraf üzerine yerleştirildiğini tespit etti. Fotoğrafın sahte olduğunun ortaya çıkmasından sonra eski bakan Maria'nın konu hakkında yapacağı yorum merak konusu oldu.

İtalyan siyasetçi Maria Elena Boschi'nin tangalı fotoğrafları infial yarattı! Gerçek çok başka çıktı
İtalyan siyasetçi Maria Elena Boschi'nin tangalı fotoğrafları infial yarattı! Gerçek çok başka çıktı
İtalyan siyasetçi Maria Elena Boschi'nin tangalı fotoğrafları infial yarattı! Gerçek çok başka çıktı
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Son Dakika Dünya İtalyan siyasetçi Maria Elena Boschi'nin tangalı fotoğrafları infial yarattı! Gerçek çok başka çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalyan siyasetçi Maria Elena Boschi'nin tangalı fotoğrafları infial yarattı! Gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
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