44 yıllık gizemli cinayet, sigara izmariti ve DNA teknolojisiyle çözüldü

23.02.2026 18:55
1982 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde öldürülen 13 yaşındaki Sarah Geer'in cinayeti, 44 yıl sonra DNA teknolojisi ile çözüldü. Olayın faili, atılmış bir sigara izmaritinden elde edilen DNA örneği sayesinde belirlendi. Sarah Geer, bir arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuş ve ertesi gün ölü bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde 1982 yılında öldürülen 13 yaşındaki Sarah Geer'in cinayeti, aradan geçen 44 yılın ardından DNA teknolojisi sayesinde aydınlatıldı. Atılmış bir sigara izmaritinden elde edilen genetik örnek, katilin kimliğinin belirlenmesini sağladı.

1982'DE KAYBOLDU, ERTESİ GÜN ÖLÜ BULUNDU

Sarah Geer, 23 Mayıs 1982'de Cloverdale kasabasında bir arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Genç kızın cansız bedeni ertesi sabah bir itfaiyeci tarafından bulundu. Olay cinayet olarak kayıtlara geçse de dönemin sınırlı adli tıp imkanları nedeniyle dosya uzun yıllar boyunca faili meçhul kaldı.

SOĞUK DOSYA DNA İLE AÇILDI

Soruşturma dosyası yıllar sonra yeniden açıldı. Olay yerinden elde edilen biyolojik örneklerden çıkarılan DNA profili, gelişen teknoloji sayesinde tekrar incelendi. Yetkililer, şüpheli olarak belirlenen 64 yaşındaki James Oliver Unick'e ait DNA'yı gizlice topladı. Atılmış bir sigara izmaritinden alınan örneğin, olay yerindeki DNA ile eşleştiği tespit edildi.

JÜRİ SUÇLU BULDU

Dava sürecinin ardından jüri, 13 Şubat'ta Unick'i Sarah Geer'i öldürmekten suçlu buldu. Kararın, Geer'in 57. doğum gününde açıklanması dikkat çekti. Savcılık makamı, cinayetin cinsel saldırı eşliğinde işlendiğini belirtti.

Yetkililer, bu kararın yalnızca Geer ailesi için değil, uzun yıllardır çözülemeyen dosyalar için de önemli bir örnek olduğunu vurguladı. Modern DNA ve genetik soybilimi tekniklerinin, onlarca yıl öncesine ait suçların aydınlatılmasında kritik rol oynadığı ifade edildi.

Sanığın cezasına ilişkin kararın önümüzdeki süreçte açıklanması bekleniyor.

