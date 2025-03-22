5 haftadır hastanede tedavi gören Papa, ilk kez halkın karşısına çıkacak - Son Dakika
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Dünya

5 haftadır hastanede tedavi gören Papa, ilk kez halkın karşısına çıkacak

5 haftadır hastanede tedavi gören Papa, ilk kez halkın karşısına çıkacak

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 37 gündür çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden yarın halkın karşısına çıkacak. 88 yaşındaki Papa, hastane önünde kendisini bekleyenleri pencereden selamlayacak.

22.03.2025 16:07
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatkan Devlet Başkanı Papa Franciscus, şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 37 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesinde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi görüyor. Papa'nın son sağlık durumuna ilişkin Vatikan Basın Ofisi yeni bilgiler paylaştı.

YARIN HALKIN KARŞISINA ÇIKACAK

Basın ofisinin aktardığı bilgilere göre; Papa Franciscus, yarın yapılacak geleneksel pazar duası sırasında Gemelli Hastanesi önündekileri pencereden selamlayacak ve onlarla dua edecek. Böylece, bir ayı aşkın süredir hastanede yatan Papa, ilk kez kamuoyu önüne çıkarak kendisini bekleyenleri selamlamış olacak.

KONUŞMASINI TAMAMLAYAMAMIŞTI

Katolik aleminin her 25 yılda bir kutladığı geleneksel "Jübile" yılı kapsamında farklı meslek gruplarını Vatikan'da kabul eden Papa, 9 Şubat'ta çoğunluğu İtalyan güvenlik güçlerinden olmak üzere farklı ülkelerden yaklaşık 30 bin askere yönelik özel ayini yönetmişti. Ayinde konuşma yapan Papa, bronşit olması nedeniyle nefes almakta güçlük çekmişti. Papa, konuşmasını yardımcısının tamamlamasını istemişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya 5 haftadır hastanede tedavi gören Papa, ilk kez halkın karşısına çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ali Arat:
    birde devlet bahçeliyi görseydik. merak ediyoruz 7 4 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    chp lilerin babası 4 6 Yanıtla
  • Alparslan:
    bizim papa.nerde 4 3 Yanıtla
  • varol zekeriya:
    Bizdede var bi papa, yüzünü görmüyoruz hiç ama o telefonla herkese ulaşıyor talimatlar veriyor, çok endişeliyiz 4 2 Yanıtla
  • ender3316:
    bide bizim papa çıksaydı ortaya 3 2 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    bizim papa ne yapıyor uyuyormu 2 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Devlet Bahçeli nerde?Sürekli mesaj var ama görüntü yok!! 2 0 Yanıtla
    Sinan Gokdeir:
    İçinize böyle korku salar işte . Demrkki gölgesi bile yetiyor size . Dikkat edin korkudan olmeyin . 0 1
  • Sinan Gokdeir:
    Bizim değilde . Senin Papa’n olmistur belki . Büyük annene sor bakim . 0 0 Yanıtla
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