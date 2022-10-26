Hollanda'daki bir kilisenin çanlarından Aşık Veysel'in sevilen eseri çalındı - Son Dakika
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Hollanda'daki bir kilisenin çanlarından Aşık Veysel'in sevilen eseri çalındı

26.10.2022 15:47

50 yıl önce hayatını kaybeden efsane halk ozanı Aşık Veysel'in unutulmaz 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eserinin Hollanda'da bulunan bir kilisede çalındığı anlara ait video sosyal medyada ilgi çekti.

Türk halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, doğum gününde sevenleri tarafından unutulmadı. Eserleriyle efsaneleşen halk ozanına olan sevgi ülke sınırlarını aştı.

7'DEN 70'E HERKESİN KALBİNDE

25 Ekim 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gelen Aşık Veysel Şatıroğlu, çiçek hastalığından dolayı gözlerini kaybetti. Küçük yaşta saz dersleri alan ünlü ozan ömrü boyunca ortaya koyduğu eserlerle 7'den 70'e herkesin kalbinde taht kurdu.

Hollanda'daki bir kilise, çanları ile Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eserini çaldı

KİLİSE ÇANLARI İLE ÇALDI

Dilden dile dolaşan eseri "Uzun İnce Bir Yoldayım" birçok sanatçı tarafından seslendirilen Aşık Veysel, Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Laursnskerk kilisesi tarafından efsane eseriyle anıldı. Laursnskerk kilisesi, çanları ile "Uzun İnce Bir Yoldayım"ı çaldı. O anlar, bir kişi tarafından kayda alınıp Twitter'da paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

Hollanda'daki bir kilise, çanları ile Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eserini çaldı
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Son Dakika Dünya Hollanda'daki bir kilisenin çanlarından Aşık Veysel'in sevilen eseri çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda'daki bir kilisenin çanlarından Aşık Veysel'in sevilen eseri çalındı - Son Dakika
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