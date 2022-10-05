Yunan sözcü dev zirve öncesi bombayı patlattı! Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor - Son Dakika
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Yunan sözcü dev zirve öncesi bombayı patlattı! Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor

05.10.2022 00:39

6 Ekim'de Prag'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi öncesinde Yunan tarafından bomba bir haber geldi. Yunanistan hükümet sözcüsü Yannis Economou, zirvede Türkiye tarafından bir görüşme talebi gelmesi halinde Miçotakis'in bu talebi kabul edeceğini söyledi.

HABERLER.COM/ DIŞ HABERLER

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Adaları'nda yaşanan gerginliğin yankıları devam ederken, iki ülkenin liderlerinin art arda yaptıkları açıklamalar, tansiyonu hayli yükselmişti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD ile görüşüp yardım istemesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet bir yanıt gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yaparsan yap, biz gereği neyse her zaman yapacağız ve yapmaya hazırız" demişti.

YUNAN SÖZCÜYLE HABER GÖNDERDİ

Bu gelişmelerin ardından Yunanistan tarafından bomba bir haber geldi. Yunanistan hükümet sözcüsü Yannis Economou, dün yaptığı açıklamada 6 Ekim'de Prag'da gerçekleşecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Türkiye tarafından gelecek olası bir görüşme teklifine olumlu yanıt vereceklerini dile getirdi.

"GÜNDEMİ SÖYLEMEK ÇOK ERKEN OLUR"

Gazetecilerin "Böyle bir toplantı olursa, gündemi ne olur?" sorusuna da yanıt veren Yannis Economou, "Şimdiden toplantının gündemi hakkında konuşmak erken. Böyle bir niyet varsa biz olumlu yanıt vereceğiz. Şimdilik bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"ORTAKLARIMIZI DÜZENLİ OLARAK BİLGİLENDİRİYORUZ"

Yunan sözcüsü, Miçotakis'in ABD ile görüşmesi hakkında ise, "Başbakanımız, Türk tarafının provokasyonlarıyla ilgili ortaklarımızı düzenli olarak bilgilendiriyor" diye konuştu.

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Son Dakika Dünya Yunan sözcü dev zirve öncesi bombayı patlattı! Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor - Son Dakika


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