80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, 2024 seçimlerinde tekrar aday olacak - Son Dakika
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80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, 2024 seçimlerinde tekrar aday olacak

25.04.2023 14:19

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek yıl yapılacak olan genel seçimlerde tekrar başkanlığa adaylığını koyacağını resmen duyurdu. 80 yaşındaki Biden, Amerikalılardan başladığı işi bitirmesi için kendisine dört yıl daha süre vermelerini talep etti.

Sık sık yaptığı gaflar ve açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken ABD Başkanı Joe Biden, bir süredir verdiği sinyallerin ardından resmi olarak gelecek yıl yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını duyurdu.

VİDEO İLE AÇIKLADI

Biden'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 3 dakikalık bir de video yer aldı. Amerikalılardan kendisine bir 4 sene için daha şans vermelerini isteyen Biden, "Amerika'nın ruhu için bir savaşta olduğumuzu söyledim ve hâlâ da öyleyiz. Karşı karşıya olduğumuz soru, önümüzdeki yıllarda daha fazla özgürlüğe mi yoksa daha az özgürlüğe mi sahip olacağımızdır. Daha fazla veya daha az hak." dedi.

80 yaşındaki ABD Başkanı Biden, 2024 seçimlerinde yeniden aday olacak

"BİZE KATILIN, BU İŞİ BİTİRELİM"

Paylaşılan videonun not kısmında ise "Her neslin demokrasi için ayağa kalkmak zorunda kaldığı bir anı vardır. Temel özgürlükleri için ayağa kalkmak. Bunun bizim olduğuna inanıyorum. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak yeniden seçilmek için yarışıyorum. Bize katılın. İşi bitirelim." ifadeleri yer aldı.

YORUMLAR (1)
  • Ayhan Taş: Bırak ya ayakta duracak halim yok bir de ülke yönetecek ve dünyaya yön vereceksin.Gençler yol aç ve otur evinde dinlen. Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
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80 yaşındaki ABD Başkanı Biden, 2024 seçimlerinde yeniden aday olacak 80 yaşındaki ABD Başkanı Biden, 2024 seçimlerinde yeniden aday olacak

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Son Dakika Dünya 80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, 2024 seçimlerinde tekrar aday olacak - Son Dakika


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