80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, 2024 seçimlerinde tekrar aday olacak

Sık sık yaptığı gaflar ve açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken ABD Başkanı Joe Biden, bir süredir verdiği sinyallerin ardından resmi olarak gelecek yıl yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını duyurdu.

VİDEO İLE AÇIKLADI

Biden'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 3 dakikalık bir de video yer aldı. Amerikalılardan kendisine bir 4 sene için daha şans vermelerini isteyen Biden, "Amerika'nın ruhu için bir savaşta olduğumuzu söyledim ve hâlâ da öyleyiz. Karşı karşıya olduğumuz soru, önümüzdeki yıllarda daha fazla özgürlüğe mi yoksa daha az özgürlüğe mi sahip olacağımızdır. Daha fazla veya daha az hak." dedi.

"BİZE KATILIN, BU İŞİ BİTİRELİM"

Paylaşılan videonun not kısmında ise "Her neslin demokrasi için ayağa kalkmak zorunda kaldığı bir anı vardır. Temel özgürlükleri için ayağa kalkmak. Bunun bizim olduğuna inanıyorum. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak yeniden seçilmek için yarışıyorum. Bize katılın. İşi bitirelim." ifadeleri yer aldı.