AB, Ceuta\'daki Göç Krizine Yanıt Verdi

(ANKARA) - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Ceuta'da yaşanan kitlesel düzensiz göç hareketine ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin sınırlarının korunması konusunda mesajlar verdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan düzensiz göç krizi sonrası yaptığı açıklamada, tehlikeli geçişlerin derhal durdurulması ve insan kaçakçılığı ağlarının çökertilmesi çağrısında bulundu. Sosyal medya platformu X'tenaçıklama yapan von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:

"Ceuta'dan gelen görüntüler kabul edilemez. Kurallarımıza uymadan hiç kimsenin Birliğimize girmesine izin veremeyiz. Tehlikeli geçişler derhal durdurulmalı. İnsan kaçakçılığı ağları dağıtılmalı. ve kurallarımızın izin verdiği şekilde geri dönüşler hızla gerçekleştirilmeli.

Durumun kontrol altına alınmasına destek vermeleri için iki komiseri görevlendirdim. AB İçişleri ve Göçten Sorumlu Komiseri Magnus Brunner, halihazırda İspanya ile yakın iş birliği içinde çalışıyor ve gerekli görülmesi halinde kritik noktalara seyahat etmeye hazır. İspanya'ya, Frontex aracılığı da dahil olmak üzere ilave operasyonel destek sağlanması için çalışacak. AB Akdeniz ve Demografiden Sorumlu Komiseri Dubravka Šuica ise Faslı mevkidaşıyla temas halinde.

Fas ile yakın ortaklığımızın somut sonuçlar elde edilmesine yardımcı olacağına inanıyorum."