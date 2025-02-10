AB'den ABD'nin gümrük vergilerine karşı sert tepki - Son Dakika
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Dünya

AB'den ABD'nin gümrük vergilerine karşı sert tepki

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Avrupa Birliği, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getireceği yüzde 25'lik gümrük vergisine karşılık vereceğini açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, bu önlemin hukuka aykırı olduğunu belirterek, Avrupa'nın çıkarlarını koruma sözü verdi.

10.02.2025 18:24  Güncelleme: 19:01
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AB Komisyonu, AB'nin çelik ve alüminyumuna ABD'nin ek tarifler uygulaması olasılığına ilişkin yazılı açıklama yayımlarken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot da 2018'i hatırlatarak ABD'nin tüm çelik ve alüminyum alımlarına yönelik bugün getirmeyi planladığı yüzde 25'lik yeni gümrük vergilerine AB'nin yine karşılık vereceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurmuş, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak" demişti.

AB'DEN SERT TEPKİ

ABD'den resmi bir bildirim yapılmadığı belirtilen Avrupa Birliği Komisyonu açıklamasında, bu durumunun hukuka aykırı olacağı ve entegre üretim zincirleri bulunduğu için ekonomik olarak ters etki yapacağı belirtildi.

"AB, ihracatına tarife uygulanması için hiçbir gerekçe görmüyor, Avrupa'daki işletmelerin, çalışanların ve tüketicilerin çıkarlarını haksız önlemlerden korumak için tepki göstereceğiz" denilen açıklamada, ABD'nin gümrük vergileri getirmesinin ekonomik belirsizliği artıracağı, küresel piyasaların verimliliğini ve entegrasyonunu bozacağı vurgulandı.

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI: YİNE YANIT VERECEĞİZ

Öte yandan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD Başkanı Donald Trump'ın, metal ithalatlarına yönelik vergi artışlarını uygulaması halinde Brüksel'in mütekabil önlemler alacağını söyleyerek; "Kendi çıkarlarımızı savunmak söz konusu olduğunda hiçbir tereddüt yok... Bu, 2018'de Donald Trump'ın yaptığı şeyin tam olarak aynısı ve o zaman yanıt verdik, bu sefer de aynı şekilde yanıt vereceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Trump, 2018 yılında Avrupa'dan çelik ithalatlarına yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi getirmişti. ABD Başkanı, bu gümrük tarifelerini, AB rekabetinin ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu savunarak uygulamıştı. AB ise Harley-Davidson motosikletleri ve Levi Strauss & Co. kot pantolonları gibi ürünlere ithalat vergisi koyarak karşılık vermişti.

ABD başkanı, geçen hafta Meksika ve Kanada'dan yapılan tüm ithalatlara da yüzde 25, Çin'den yapılan ithalatlara ise yüzde 10 oranında vergi getirmişti. Bu tarifeler, yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığına yönelik endişeler gerekçe gösterilerek duyurulmuştu. Ancak, Meksika ve Kanada liderleriyle yapılan müzakerelerin ardından bu tarifeler 30 gün süreyle ertelendi. Trump daha sonra Çin'e uygulanan yeni tarifeleri de kısmi ve geçici olarak durdurdu.

AB\'den ABD\'nin gümrük vergilerine karşı sert tepki
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya AB'den ABD'nin gümrük vergilerine karşı sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ferudun Ozmen:
    Bu abd li seçmenler de IQ yerlerde bir önceki seçtikleri başkan yürüyen cenaze gibi dolaşıyordu ortalıkta. Yenisi ise tam bir akıl hastası. İşin en kötü tarafı da dünyaya öyle yada böyle hükmetmeye çalışıyor. 23 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    bi halt edemezsiniz ust uste koyar sizi israil abd tum dunyaya ytrr 0 10 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    siz tepki verin AB yarın vazgeçer bu zerzek 2 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne dese yapıyorlar 0 0 Yanıtla
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