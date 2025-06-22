AB\'den İran\'a Nükleer Çağrı

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Tarafları geri çekilmeye ve müzakere masasına dönmeye çağırıyorum" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, uluslararası güvenliğe tehdit olacağından İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin verilmemeli. Tüm tarafları geri çekilmeye, müzakere masasına dönmeye ve daha fazla tırmanış yaşanmasını engelleme çağırıyorum. AB Dışişleri Bakanları yarın durumu görüşecek" ifadelerini kullandı.