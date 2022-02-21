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AB'den Ukrayna'ya 1.2 milyar Euro kredi - Son Dakika

AB'den Ukrayna'ya 1.2 milyar Euro kredi

21.02.2022 13:04
AB'den Ukrayna'ya 1.2 milyar Euro kredi

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında alınan kararda, AB'nin Ukrayna'da istikrarı teşvik etmek ve Ukrayna'nın direncini artırmak için kredi olarak 1.2 milyar Euroluk maddi destek sağlayacağı duyuruldu.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında alınan kararda, AB'nin Ukrayna'da istikrarı teşvik etmek ve Ukrayna'nın direncini artırmak için kredi olarak 1.2 milyar Euroluk maddi destek sağlayacağı duyuruldu.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, "AB, Ukrayna'da istikrarı teşvik etmek için kredi şeklinde 1.2 milyar Euroluk acil bir makro-finansal yardım operasyonu sağlayacak. Kriz durumuna hızlı destek sağlanması ve Ukrayna'nın direncini güçlendirilmesi amaçlanıyor" denildi. Söz konusu krizin Ukrayna ekonomisi üzerinde olumsuz etki yarattığını altı çizilen açıklamada, "Kalıcı güvenlik tehditleri şimdiden önemli bir sermaye çıkışını tetikledi. Ukrayna, artan jeopolitik belirsizlik ve bunun ekonomik durum üzerindeki etkisi nedeniyle uluslararası sermaye piyasalarına erişimini kaybediyor" ifadelerine yer verildi.


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Avrupa Birliği, Ukrayna, Kredi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya AB'den Ukrayna'ya 1.2 milyar Euro kredi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: AB'den Ukrayna'ya 1.2 milyar Euro kredi - Son Dakika
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