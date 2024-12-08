AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kallas\'tan Suriye Açıklaması

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye ile ilgili yaptığı açıklamada, bölgedeki tüm yapıcı ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin önceliğinin Suriye'de güvenliğin sağlanması olduğunu söyleyerek, Suriye ve Orta Doğu'da tüm yapıcı ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kallas, "Esad diktatörlüğünün sona ermesi olumlu ve uzun zamandır beklenen bir gelişmedir. Bu aynı zamanda Esad'ın destekçileri Rusya ve İran'ın zayıflığını da göstermektedir" ifadesini kullandı.