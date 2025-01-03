AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Şam\'ı Ziyaret Etti

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un, AB'yi temsilen Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, Şam ziyaretiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Kallas, Barrot ve Baerbock'un kendisi adına AB'yi temsilen orada bulunduklarını kaydederek, "Suriye'nin yeni liderliğine mesajımız, bölgesel aktörlerle mutabık kalınan ilkelere saygı gösterilmesi, tüm sivillerin ve azınlıkların korunmasının sağlanması son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.