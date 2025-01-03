AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Şam'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Şam'ı Ziyaret Etti

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Şam\'ı Ziyaret Etti

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Fransa ve Almanya'nın dışişleri bakanlarıyla birlikte Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Kallas, yeni liderliğe mesajlar iletti.

03.01.2025 16:48  Güncelleme: 16:49
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un, AB'yi temsilen Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, Şam ziyaretiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Kallas, Barrot ve Baerbock'un kendisi adına AB'yi temsilen orada bulunduklarını kaydederek, "Suriye'nin yeni liderliğine mesajımız, bölgesel aktörlerle mutabık kalınan ilkelere saygı gösterilmesi, tüm sivillerin ve azınlıkların korunmasının sağlanması son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Şam'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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