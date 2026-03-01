AB Dışişleri Bakanları İran İçin Toplandı

AVRUPA Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları, İran gündemiyle olağanüstü çevrim içi toplantıda bir araya geldi.
Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üyesinin dışişleri bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başkanlığında çevrim içi toplandı. ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini değerlendirmek üzere bir araya gelen bakanlar, Avrupa'nın son gelişmeler karşısında ortak tavrını belirlemeye çalışacak.
