AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Srebrenitsa Katliamı'nı anma mesajı paylaştı - Son Dakika
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Dünya

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Srebrenitsa Katliamı'nı anma mesajı paylaştı

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Srebrenitsa Katliamı\'nı anma mesajı paylaştı

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Srebrenitsa Katliamı'nda hayatını kaybedenleri anmak için paylaştığı mesajında, 'Srebrenitsa'da 29 yıl önce yaşanan soykırım modern Avrupa tarihinin en karanlık anlarından biridir' dedi. Borrell, liderleri ayrıştırıcı söylemleri reddetmeye ve hakikat, adalet, güven ve diyalogla hareket etmeye çağırdı.

11.07.2024 12:38
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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Srebrenitsa Katliamı'nda hayatını kaybedenleri anmak için paylaştığı mesajında, "Srebrenitsa'da 29 yıl önce yaşanan soykırım modern Avrupa tarihinin en karanlık anlarından biridir" dedi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 29 yıl önce 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı'nda, Sırp askerler tarafından Srebrenitsa şehrinde katledilen 8 bin 372 kurban için anma mesajı paylaştı. Borrell mesajında, "Srebrenitsa'da yaşanan soykırım, 29 yıl önce, yakın Avrupa tarihinin en karanlık anlarından biridir. Srebrenitsa çevresindeki tepelerde sistematik olarak katledilen 8300'den fazla erkek ve çocuğun anısını onurlandırmak bizim görevimizdir. Liderleri ayrıştırıcı söylemleri reddetmeye ve hakikat, adalet, güven ve diyalogla hareket etmeye çağırıyoruz. Geçmişin yaralarını iyileştirmek, tarihi gerçekleri kabul etmeyi ve öğretmeyi, kurbanları onurlandırmayı ve anmayı, hala kayıp olanları tespit etmeyi ve tüm failleri adalete teslim etmeyi gerektirir. Bu, soykırıma yol açan nefretin kökleriyle yüzleşmek için çok önemlidir. Uzlaşmaya giden köprüleri birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Soykırımı inkar eden, tarihi yeniden yazmaya çalışan ve savaş suçlularını yüceltenlere aramızda yer yok" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, "Srebrenitsa'nın anısı, soykırım belasından arınmış, adalet ve barışın hakim olduğu bir dünya inşa etme yönündeki ortak kararlılığımızı güçlendirsin. Bölünme ve hoşgörüsüzlüğe karşı mücadele etmeli, insan haklarını savunmalı ve karşılıklı anlayış ve uzlaşmayı teşvik etmeliyiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Srebrenitsa Katliamı'nı anma mesajı paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Srebrenitsa Katliamı'nı anma mesajı paylaştı - Son Dakika
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