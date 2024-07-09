AB, Gürcistan'ın üyelik sürecini askıya aldı - Son Dakika
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Dünya

AB, Gürcistan'ın üyelik sürecini askıya aldı

Avrupa Birliği, Gürcistan'ın AB'ye katılım sürecini resmen askıya aldığını duyurdu. AB'nin Gürcistan'a mali yardımı da dondurulacak. Karar, Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin yabancı etki ajanlığı düzenlemesini yasalaştırması nedeniyle alındı. Mayıs sonunda yürürlüğe giren yasa, geniş çaplı protesto eylemlerine sebep olmuştu.

09.07.2024 15:25
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(TİFLİS) - Avrupa Birliği "yabancı etki ajanlığı" düzenlemesinin yasalaştığı Gürcistan'ın üyelik sürecinin resmen askıya alındığını duyurdu. AB'nin Gürcistan'a mali yardımı da dondurulacak.

Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci askıya alındı. Brüksel'in Tiflis Büyükelçisi Pawel Herczynski'nin duyurduğu karar, Gürcistan'a aday statüsü verilmesinin üzerinden henüz birkaç ay geçmişken geldi. Herczynski, "Ne yazık ki geçen ay, üye ülke liderlerinin kararıyla Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci şimdilik durdu" dedi.

AB'nin kararı, Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin, yabancı fonlu sivil toplum ve medya kuruluşlarını "yabancı etki ajanı" ilan eden  düzenlemeyi yasalaştırması nedeniyle alındı.

Mayıs sonunda yürürlüğe giren yasa on binlerce kişinin geniş çaplı protesto eylemlerine sebep olmuş, protestolar dünyada da gündem olmuştu.  AB ve ABD'nin kınadığı 'yabancı etki ajanlığı' düzenlemesine yönelik protesto eylemleri ülkede şiddetle bastırılmış, bazı muhalefet liderleri gözaltına alınmıştı.

AB Konseyi zirvesinde sinyal verilmişti

AB'nin Haziran ayının sonunda gerçekleştirilen Konsey zirvesinin sonuç bildirgesinde, liderler yabancı etki ajanlığı yasasına değinmiş, "yasa AB üyeliği sürecinin askıya alınmasının önünü açıyor" ifadelerini kullanılmıştı. AB Konseyi, Birliğe uyum şartları konusunda "bir gerileme teşkil eden" yabancı etki ajanlığı yasasının kabul edilmesine ilişkin endişelerini  dile getirmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya AB, Gürcistan'ın üyelik sürecini askıya aldı - Son Dakika

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