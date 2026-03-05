AB, İspanya'ya yönelik tehditler gerçekleşirse ABD'ye ''güçlü ve hızlı yanıt'' verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB, İspanya'ya yönelik tehditler gerçekleşirse ABD'ye ''güçlü ve hızlı yanıt'' verecek

AB, İspanya\'ya yönelik tehditler gerçekleşirse ABD\'ye \'\'güçlü ve hızlı yanıt\'\' verecek
05.03.2026 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği'nden ABD Başkanı Donald Trump'ı oldukça kızdıracak bir çıkış geldi. AB Komisyonu Sözcüsü, Trump'ın İran'a düzenlenen saldırılara tepki gösteren İspanya'ya savurduğu tehditlerin gerçekleşmesi halinde AB'nin "bunu çok ciddi bir tırmanış olarak kabul edeceğini" belirterek, güçlü ve hızlı bir yanıt vereceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği basın programı çerçevesinde Türk gazetecilerle bir araya gelen AB Komisyonu Sözcüsü, ABD ile İspanya arasında İran'a saldırılar ve üs kullanımı üzerinden yaşanan gerginlikle ilgili soruya yanıt verdi.

"HER ŞEY BİR TEHDİTTEN İBARET, DAHA FAZLASI OLACAĞINA İNANMAK İÇİN GERÇEK BİR NEDENİMİZ YOK"

Sözcü, "Genel olarak söylemek gerekirse, biliyorsunuz ki biz AB Komisyonu basın odasında bazen Başkan Trump'ın gündemi ne kadar etkili bir şekilde belirlediğini gördüğümüzde biraz hayal kırıklığına uğruyoruz." dedi. AB Komisyonu olarak "her zaman sakin kalma ve her tehdide tepki vermemeyi" seçtiklerini belirten Sözcü, şöyle devam etti: "Trump daha önce de bu tür tehditlerde bulundu. Şubat ayında, Grönland'da asker konuşlandıran herhangi bir ülkeyi hedef almakla tehdit ediyordu. O anda, AB ülkelerinin ve AB kurumlarının tek sesle konuşmasının, onu geri adım atmaya zorlamada çok etkili olduğunu açıkça gördünüz. Bu durumda da, İspanya ile ilgili olarak, şu ana kadar olan her şey bir tehditten ibaret. Şu anda, bunun bir tehditten daha fazlası olacağına inanmak için gerçek bir nedenimiz yok."

AB, İspanya'ya yönelik tehditler gerçekleşirse ABD'ye 'güçlü ve hızlı yanıt' verecek

"GERÇEKLEŞİRSE ABD'YE 'GÜÇLÜ VE HIZLI BİR YANIT' VERECEĞİZ"

Sözcü, ABD'ye yapılan İspanyol ithalatını ek gümrük vergisine tabi tutmak gibi bir tehdidin gerçekleşmesi halinde ise "bunu çok ciddi bir tırmanış olarak kabul edeceklerini" belirterek, "Bence AB tarafından güçlü ve hızlı bir yanıt göreceğiz. Bunun tam olarak ne olacağını söyleyemem, ancak güçlü araçlarımız var. Tercihimiz bunları kullanmak zorunda kalmamak, ancak gerekirse kullanacağız." değerlendirmesini yaptı.

ABD-İSPANYA GERİLİMİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarını sert biçimde eleştirmiş, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve üslerini kullandırmayacağını bildirmişti. Başkan Trump da karşılığında İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesme tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Donald Trump, Politika, İspanya, Siyaset, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB, İspanya'ya yönelik tehditler gerçekleşirse ABD'ye ''güçlü ve hızlı yanıt'' verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de, Hamaney’in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı ABD'de, Hamaney'in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı
Yaşanan acının en net hali: ’’Savaş’’ kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
Kocaelispor, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı’ya kaybetti Kocaelispor, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı'ya kaybetti
Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi
’’Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık’’ diyen Sergen Yalçın’dan derbi mesajı ''Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık'' diyen Sergen Yalçın'dan derbi mesajı
Metrobüs şoförü direksiyon başında video izledi, facianın eşiğinden dönüldü Metrobüs şoförü direksiyon başında video izledi, facianın eşiğinden dönüldü
Hizbullah lideri Kasım, hem Lübnan halkına hem de İsrail’e seslendi: Teslim olmayacağız Hizbullah lideri Kasım, hem Lübnan halkına hem de İsrail'e seslendi: Teslim olmayacağız

20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
20:15
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
20:02
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
19:14
ABD Başkanı Trump’tan İspanya ve İngiltere’ye İran tepkisi
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi
18:22
İngiltere, Katar’a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
18:11
Rusya, İran’a sırtını döndü: Bu bizim savaşımız değil
Rusya, İran'a sırtını döndü: Bu bizim savaşımız değil
18:08
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
17:47
İran saldırısına Aliyev’den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 20:48:35. #7.12#
SON DAKİKA: AB, İspanya'ya yönelik tehditler gerçekleşirse ABD'ye ''güçlü ve hızlı yanıt'' verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.