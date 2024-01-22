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AB, Kızıldeniz'de Husi güçlerine karşı askeri operasyon başlatmayı planlıyor - Son Dakika
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AB, Kızıldeniz'de Husi güçlerine karşı askeri operasyon başlatmayı planlıyor

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Kızıldeniz'de Husi güçlerine karşı ticari gemi taşımacılığını güvence altına almak için bir askeri operasyon başlatılması konusunda prensip anlaşmasına vardı. AB üyesi ülkelerin bakanları, İsrail-Filistin gerilimi ve Ukrayna’daki gelişmeleri ele aldı. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birlik üyesi ülkelerin, Kızıldeniz'de ticari gemi taşımacılığını güvence altına almak için bir askeri operasyon başlatılması konusunda prensipte anlaşmaya vardıklarını açıkladı. AB Dışişleri Bakanları, Kızıldeniz’e askeri güç gönderilmesi konusuna yeşil ışık yaktı.

AB, Kızıldeniz\'de Husi güçlerine karşı askeri operasyon başlatmayı planlıyor
22.01.2024 - 23:28,
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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Kızıldeniz'de Husi güçlerine karşı, ticari gemi taşımacılığını güvence altına almak için bir askeri operasyon başlatılması konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Brüksel’de bir araya gelen AB üyesi ülkelerin bakanları, İsrail- Filistin gerilimi ve Ukrayna’daki gelişmeleri ele aldı.

AB Dışişleri Bakanları, Yemen’deki Husi güçlerinin, İsrail’e tepki olarak Kızıldeniz’deki ticari gemi trafiğini engelleme girişimine karşı alınacak önlemleri görüştü.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı çıkışında yaptığı açıklamada, birlik üyesi ülkelerin, Kızıldeniz'de ticari gemi taşımacılığını güvence altına almak için bir askeri operasyon başlatılması konusunda prensipte anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

AB’ye üye 27 ülkenin büyükelçilerinden oluşan Siyasi ve Güvenlik Komitesi, geçen hafta Kızıldeniz’de Husi saldırılarına karşı bir askeri misyon oluşturulmasını benimsemişti.

Borrell’in açıklamasına göre, AB Dışişleri Bakanları, Kızıldeniz’e askeri güç gönderilmesi konusuna yeşil ışık yaktı.

Borrell, toplantıda hiçbir bakanın bu öneriye karşı çıkmadığını söyledi. Ancak başta İspanya olmak üzere bazı AB üyesi ülkeler, Kızıldeniz’de bir askeri misyon oluşturulmasına sıcak bakmıyor.

Josep Borrell, “Belki bazı üye devletler katılmayacaktır ancak bu onların buna karşı oldukları anlamına gelmez” dedi.

Avrupa’nın en işlek limanlarına sahip olan Almanya, Hollanda ve Belçika “Kızıldeniz’de serbest ticarete yönelik saldırıların önlenmesi için” askeri bir güç oluşturulmasını destekliyor.

Belçika hükümeti, Cuma günü AB tarafından oluşturulacak bu misyona katılma ve bir fırkateyn gönderme kararı aldı.

AB Komisyonu, bölgedeki Husi saldırılarına karşı ticaret gemilerinin korunması için Kızıldeniz’e en az 3 fırkateyn göndermek istiyor.

Kızıldeniz’deki AB görev gücüne hangi ülkelerin liderlik edeceği ve ne kadar personelin katılacağı konusunda askeri uzmanlar bir planlama yapacak.

Teknik ekiplerce hazırlanacak ‘angajman kurallarını’ içeren düzenleme, 19 Şubat’ta yapılması planlanan toplantıda, AB Dışişleri Bakanları’nın onayına sunulacak.

Kaynak: BBC
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