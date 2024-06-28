AB Liderler Zirvesinde António Costa Avrupa Konseyi Başkanı Seçildi

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(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Liderler zirvesinde eski Portekiz Başbakanı António Costa, Avrupa Konseyi'nin bir sonraki başkanı olarak seçildi. AB Komisyonu başkanlığı için yeniden Ursula von der Leyen'i aday gösteren liderler, ayrıca Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı da Avrupa Birliği Dış İlişkiler şefi olarak seçti.

Brüksel'de perşembe günü başlayan iki günlük zirvede AB üye ülkelerinin liderleri Antonio Costa'yı beş yıllık yeni dönemin Konsey başkanı olarak belirledi. Avrupa basınının üç AB diplomatına atıfla verdiği bilgilere göre, 27 AB ülkesinin lideri, görevinin ikinci dönemi için Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e destek verdi. Liderler tarafından aday gösterilen Leyen'in Avrupa Parlamentosundan da onay alması gerekiyor. Avrupa Parlamentosu'nun Leyen'in başkanlığını onaylaması öngörülen oturumun gelecek ay düzenlenmesi bekleniyor.

AB Zirvesi'nde Avrupa Birliği Dış İlişkiler Şefliğine seçilen Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın da pozisyonunun kesinleşmesi için Avrupa Komisyonu başkanının onayını alması gerekiyor.