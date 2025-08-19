AB Liderleri Ukrayna İçin Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

AB Liderleri Ukrayna İçin Toplandı

AB Liderleri Ukrayna İçin Toplandı
19.08.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Konseyi Başkanı Costa, liderleri çevrim içi toplayarak Ukrayna'ya destek verdiklerini belirtti.

AVRUPALI liderler, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın liderliğinde çevrim içi toplandı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin katılımıyla Washington'da yapılan görüşmeyi değerlendirmek için bir araya geldi. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB'ye üye ülkelerin liderlerini video konferans yöntemiyle topladığını duyurdu. Costa, paylaşımında "AB, Ukrayna halkını ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi güçlü bir şekilde destekliyor" ifadesini kullandı.

AB'nin Ukrayna'da adil ve sürdürülebilir bir barışa yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğini kaydeden Costa, gelecek haftalarda bu konunun AB liderlerinin öncelikli meselesi olmayı sürdüreceğini belirtti. Costa, "İlk adım olarak Rusya, şiddete derhal son vermelidir" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Donald Trump, Konferans, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB Liderleri Ukrayna İçin Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı
Azerbaycan’da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı Azerbaycan'da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı
Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz! Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden Mourinho biletlerini kesti Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 17:00:23. #7.13#
SON DAKİKA: AB Liderleri Ukrayna İçin Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.