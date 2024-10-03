AB Lübnan'a 30 Milyon Avro Yardım Yapacak - Son Dakika
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Dünya

AB Lübnan'a 30 Milyon Avro Yardım Yapacak

AB Lübnan\'a 30 Milyon Avro Yardım Yapacak

AB, Lübnan'a ek olarak 30 milyon avro insani yardım sağlayacak. Toplam yardım 104 milyon avroya ulaştı.

03.10.2024 16:39
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AVRUPA Birliği (AB), Lübnan'a 30 milyon avro değerinde ilave insani yardım yapılacağını duyurdu.

AB Komisyonu'nun açıklamasında, 30 milyon avro değerindeki yardımın, 29 Eylül'de açıklanan 10 milyon avroya ek yapılacağı ve bu yıl toplam yardım tutarının 104 milyon avroyu aştığı belirtildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Orta Doğu'daki gerilimin artmasından endişe duyduğunu söyleyerek, "Masum sivillerin hayatlarının korunması için tüm tarafların elinden geleni yapması gerekiyor. Bugün Lübnan halkına yönelik insani yardımlarımızı artırıyoruz. Yeni finansmanımız, bu zor dönemde sivillerin çok ihtiyaç duyduğu yardımı almasını sağlayacak. Lübnan sınırında ve Gazze'de ateşkes ile tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısını sürdürüyoruz" dedi.

Açıklamada, yeni acil yardım paketinin, diğer temel desteklerin yanı sıra gıda yardımı, barınma ve sağlık hizmetlerini de sağlayacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya AB Lübnan'a 30 Milyon Avro Yardım Yapacak - Son Dakika

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