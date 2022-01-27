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AB'nin sınır polisi Frontex, 2021 yılında 18 bin 300 sığınmacıyı ülkesine geri gönderdi - Son Dakika

AB'nin sınır polisi Frontex, 2021 yılında 18 bin 300 sığınmacıyı ülkesine geri gönderdi

27.01.2022 15:30
AB'nin sınır polisi Frontex, 2021 yılında 18 bin 300 sığınmacıyı ülkesine geri gönderdi

Avrupa Birliği ülkelerinin 'dış' sınırını korumakla görevli Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex, 2021 yılında 18 bin 300 kişinin ülkesine geri gönderdiğini açıkladı.

Avrupa Birliği ülkelerinin 'dış' sınırını korumakla görevli Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex, 2021 yılında 18 bin 300 kişinin ülkesine geri gönderdiğini açıkladı.

AB ülkelerinin sınırlarına gelen düzensiz göçmen ve sığınmacılara müdahale etmekle görevli Frontex, 2021 yılında toplamda 18 bin 300 kişiyi ülkelerine geri gönderdiklerini açıkladı. 2021 yılındaki faaliyetlerini özetleyen raporunda Frontex, özellikle Güney Kıbrıs sınır yönetimine yardımcı olurken diğer yandan Batı Balkanlarda çalışmalarını büyüttüklerini ve Yunanistan'da aerostat balonlarıyla sınır gözetimi yaptıklarını belirtti. Raporda, 18 bin 300 kişiden yüzde 25'nin 'gönüllü geri dönüş' olduğunu ifade edildi. Frontex raporunda ayrıca AB dış sınırlarında 2021 yılında görevli 2 bin çalışanı olduğunu belirterek hedeflerinin, 2027 yılına kadar bu sayının 10 bin çalışana yükseltmek olduğunu açıkladı.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ: FRONTEX FESHEDİLSİN İtalya merkezli Saving Humans Mediterranea ve diğer onlarca insan hakları örgütü, Haziran 2021'de Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'na yazdıkları açık mektupta, AB'nin dış sınırlarının korunmasından sorumlu kurumu Frontex'in feshedilmesi çağrısında bulundu. Saving Humans Mediterranea'nın resmi internet sitesinden yayınlanan mektupta, "Bu yıl şimdiye kadar 740'tan fazla insan güvenli bir yer aramak için Akdeniz'i geçmeye çalışırken öldü. AB'nin sınır rejimi (Frontex) onları genellikle denize açılmaya elverişli olmayan gemilerde tehlikeli göç yolları kullanmaya zorladı. Onları yolda durdurmak için komşu ülkeleri görevlendirdi. Onları şiddetle karşılayarak ya da kurtarmayı reddederek denizde boğulmaya terk etti" denildi.


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Sahil Güvenlik, Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya AB'nin sınır polisi Frontex, 2021 yılında 18 bin 300 sığınmacıyı ülkesine geri gönderdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: AB'nin sınır polisi Frontex, 2021 yılında 18 bin 300 sığınmacıyı ülkesine geri gönderdi - Son Dakika
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