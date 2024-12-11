AB, Rusya\'nın Gölge Filosuna Yönelik 15. Yaptırım Paketini Onayladı

Dünya

AB ülkeleri, Rusya'nın gölge filosunu da hedef alan 15'inci yaptırım paketinde anlaştı.

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Macaristan'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "AB ülkelerinin büyükelçileri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına tepki olarak 15'inci yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı" ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, yeni paketin mevcut yaptırım listesine daha fazla kişi ve kuruluş eklediği kaydedilerek, ihracat kısıtlamalarını aşarak Rusya'nın askeri ve teknolojik gelişimine dolaylı biçimde katkıda bulunan Rusya ile üçüncü ülkelerdeki kuruluşların da hedefe alındığı vurgulandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili paylaşımında, "AB ve G7 ortakları Kremlin'e baskı yapmaya devam etmekte kararlı. Özellikle Rusya'nın gölge filosunu hedef alan 15'inci yaptırım paketimize ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" dedi.