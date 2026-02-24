AB, Rusya'ya 20. Yaptırım Paketi Üzerinde Anlaşamadı - Son Dakika
AB, Rusya\'ya 20. Yaptırım Paketi Üzerinde Anlaşamadı
24.02.2026 10:19
Kaja Kallas, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketinde anlaşmanın sağlanamadığını duyurdu.

AVRUPA Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketinde anlaşma sağlayamadıklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılına girerken açıklamalarda bulunan Kallas, Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketine ilişkin, "Maalesef 20'nci yaptırım paketinde anlaşmaya varamadık. Bu bir gerileme ve bugün vermek istemediğimiz bir mesajdı ancak çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Barışın önündeki engelin Ukrayna değil Rusya olduğunu belirten Kallas, "Avrupa'nın çıkarlarının ikincil hasar görmemesi için Rusya'dan ne beklediğimiz konusunda net olmalıyız: Sınırlara saygı, sabotajların sona ermesi, savaş tazminatlarının ödenmesi ve kaçırılan Ukraynalı çocukların iadesi. Bunlar uzak ihtimaller değil, temel şartlar olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya yönelik alınan diğer kısıtlamalara da değinen Kallas, "Gölge filolara karşı denetimi sıkılaştırıyoruz. Bugün Rusya'da insan hakları ihlallerine karışan daha fazla kişiye yaptırım uyguladık. Ayrıca Avrupa Birliği'ndeki Rus misyonunun mevcudunu en fazla 40 kişi olacak şekilde sınırlandırma kararı aldık. Yüz binlerce eski Rus askerini Schengen bölgesinin dışında tutmak için AB Komisyonu'yla birlikte çalışıyoruz. Savaş suçlularının ve sabotajcıların sokaklarımızda dolaşmasını istemiyoruz" açıklamasını yaptı.

Kallas, Rusya'nın enerji altyapısını hedef alması nedeniyle Ukrayna enerji fonuna yapılan katkıları geçen yıl iki katına çıkararak 1,85 milyar avroya yükselttiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Rusya, Dünya, Son Dakika

