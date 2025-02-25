Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar

Trump\'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna\'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Avrupa da Ukrayna'daki madenlere göz dikti. Avrupa Birliği de ABD gibi, Ukrayna ile kıymetli madenlere ilişkin anlaşma yapmak istediğini açıkladı.

25.02.2025 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) de ABD gibi, Ukrayna ile kıymetli madenlere ilişkin anlaşma yapmak istediğini bildirdi.

AVRUPA BİRLİĞİ DE UKRAYNA İLE MADEN ANLAŞMASI YAPMAK İSTİYOR

Avrupa basınında yer alan haberlere göre, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne, AB'nin Ukrayna'ya iki tarafın da kazanacağı bir maden anlaşması teklifinde bulunduğunu açıkladı. AB sanayi stratejisinden sorumlu olan Sejourne, komisyon üyelerinin savaşın üçüncü yılını geride bırakması nedeniyle dün Kiev'e gerçekleştirdiği ziyarette AB tarafının Ukraynalı yetkililere "rakip" teklifi sunduğunu belirtti.

"KAZAN-KAZAN ORTAKLIĞIYLA SAĞLANABİLİR"

"Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu 30 kritik maddenin 21'i Ukrayna tarafından kazan-kazan ortaklığıyla sağlanabilir." ifadesini kullanan Sejourne, Avrupa'nın iki tarafa fayda sağlamayacak bir anlaşma teklifinde asla bulunmayacağını savundu.

ZELENSKİY, BEYAZ SARAY'DA ANLAŞMAYA İMZA ATACAK

ABD Başkanı Donald Trump, ay başında, şimdiye kadar sağlanan yardımlar nedeniyle Ukrayna'nın ABD'ye yüzlerce milyar dolar borcu olduğunu ifade etmiş, Kiev'le 500 milyar dolarlık nadir toprak elementlerini talep eden bir anlaşma yapmak istediğini açıklamıştı. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bu veya gelecek hafta Beyaz Saray'a geleceğini bildirmişti.

Ukrayna'nın lityum, titanyum, uranyum ve manganez gibi çok çeşitli kritik ve büyük element ve mineral sahaları bulunuyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Ukrayna, Finans, Maden, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ahmet Mert Soylu:
    Ukrayna oldu afrika 26 0 Yanıtla
  • Eyup Orhan:
    AB ülkeleri bide ekrem imamoğlu onlar kadar iki yüzlü başka birini görmedim 12 7 Yanıtla
  • Salih Tokay:
    boşuna adamın sırtını sıvamadılar 18 0 Yanıtla
  • Coronaci :
    rusyanin dedigi oldu kemikleri les kargalarina atiyo )) 12 0 Yanıtla
  • Erdi Bayraktutan:
    Zavalli zlevski rusyayi yanina almayip amerika ve avrupanin oyunlarina gelip milletini yokeden topraklarini bugun sirketlere kaptiran bqsarisiz lider 10 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    ukrayna bitti artik kendi halinde bir ulke olur 8 0 Yanıtla
  • Haci Baba:
    Leş yerde akbabalar. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:48 Trump’ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna’ya göz dikti Maden anlaşması yapmak istiyorlar Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar
19:17 Ankara’da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti
18:36 Gürsel Tekin: Türkiye’nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
08:30 Finale günler kaldı Eski oyuncusu Yalı Çapkını’na geri dönüyor Finale günler kaldı! Eski oyuncusu Yalı Çapkını'na geri dönüyor
08:30 Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu
08:29 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Lemina’nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti
07:38 Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda
07:38 Güney Kore’de otoyol köprüsü çöktü: 3 ölü, 5 yaralı Güney Kore'de otoyol köprüsü çöktü: 3 ölü, 5 yaralı
07:24 Kulisler yangın yeri: AK Parti’de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak
07:22 Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar Tutuklananlar arasında hakimler de var Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 21:03:14. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.