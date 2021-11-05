Üye Girişi
ABBA'dan 40 yıl sonra yeni ve son albüm: Voyage - Son Dakika
BBC

ABBA'dan 40 yıl sonra yeni ve son albüm: Voyage

05.11.2021 13:52
ABBA'dan 40 yıl sonra yeni ve son albüm: Voyage

Ünlü İsveçli pop müzik grubu ABBA'nın, 40 yıl aradan sonra hazırladığı yeni albümü "Voyage" (Seyahat) bugün piyasaya çıktı.

Ünlü İsveçli pop müzik grubu ABBA'nın, 40 yıl aradan sonra hazırladığı yeni albümü "Voyage" (Seyahat) bugün piyasaya çıktı. ABBA üyeleri, son kez albüm çıkardıklarını ve "Voyage" ile müziğe veda edeceklerini söylüyor. Yeni albümde 10 şarkı var.

1970'lerin popüler grubu, 1982'de dağılmıştı.

ABBA üyeleri, Eylül ayında yeni bir albüm hazırlığında olduklarını duyurmuştu.

Grup, "I Still Have Faith in You" ve "Don't Shut Me Down" adlı iki parçayı da internette paylaştı. Ekim ayında bunlara ilk kez, 1978 yılında kaydedilen ancak yayımlanmayan "Just a Notion" isimli single da eklendi.

Kendi müziklerini, birkaç nesle hitap edebilen şarkılarıyla "zamansız" olarak tanımlayan grubun konser biletleri albümün internet sitesinden satışa sunuldu.

ABBA üyeleri eskiyle yeninin, gençle "o kadar da genç olmayan"ın bir araya geleceği konserler dizisine ülkelerinde başladı.

Yeni albümün ilk konseri dün İsveç'in başkenti Stokholm'de, Uppsala Konser Salonu'ndaydı.

Konserde iki kişi hayatını kaybetti. Polis bir ABBA hayranının yüksekten diğerinin üzerine düştüğünü ve yaşamlarını yitirenlerin 80'li ve 60'lı yaşlarda olduğunu açıkladı.

'Farklı' konserler

ABBA üyelerinin avatarlarının yani dijital ortamda, 1979'daki hallerine benzer şekilde yaratılmış versiyonlarının yer alacağı konserler de yapılacak.

Grup üyelerinin hologramlarını oluşturma projesi bir yıldan fazla sürdü. Özel efektler George Lucas'ın yaratıcısı olduğu Star Wars şirketiyle ortaklaşa yapıldı.

Evlilikler bitmiş, grup dağılmıştı

ABBA'nın müziğinin yanı sıra grup üyelerinin evliliği de dikkat çekmişti. Grup kurulmadan önce, 1971'de evlenen Agnetha Fältskog ve Björn Ulvaeus'un yanı sıra Anni-Frid Lyngstad ve 1969'dan beri birlikte olduğu Benny Andersson da 1978'de evlendi. Ancak aralarındaki anlaşmazlık yalnızca evliliklerinin değil grubun da 1982'de dağılmasına yol açtı.

Yine de arkadaşlıkları sona ermeyen üyeler, 2018 yılında yeni bir albüm hazırlığında oldukları hakkındaki söylentilerin doğru olduğunu kabul etmiş ve stüdyo çalışmalarını devam ettiklerini açıklamıştı. Ancak şarkıları üç yıldır gizli tutuldu.

'O ABBA tınısı hala var'

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan 74 yaşındaki grup üyesi Benny Andersson albüm fikrinin ortaya çıkışıyla ilgili "Önce yalnızca iki şarkı vardı. Sonra dedik ki 'belki de birkaç tane daha eklemeliyiz. Ne dersiniz kızlar?' Dediler ki 'Evet'. Sonra onlara sordum: 'Neden bir albüm yapmıyoruz?'" diyor.

ABBA üzerine kitap yazan Jean-Marie Potiez ise AFP'ye yaptığı açıklamada "Agnetha (71) ve Anni-Frid'in (75) sesleri artık yüksek notalara çıkamıyor ki yaşlarını düşününce bu normal" dedi ve ekledi:

"Fakat bu onlara derinlik ve hassasiyet katmış. Birlikte söyledikleri zaman, mesela "Don't Shut Me Down"da olduğu gibi, o ABBA tınısı hala var".

ABBA'dan 40 yıl sonra yeni ve son albüm: Voyage

Şarkı, Müzik, Eylül, You, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABBA'dan 40 yıl sonra yeni ve son albüm: Voyage - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

808 milyon liralık destek ödemesi bugün yatırılacak 13:44 808 milyon liralık destek ödemesi bugün yatırılacak Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak 13:28 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak Öldürüp çuvalla attıkları adamın cenaze törenine katılmışlar 13:19 Öldürüp çuvalla attıkları adamın cenaze törenine katılmışlar
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı 13:07 Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü 12:25 Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? 12:09 Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?
Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi 11:39 Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı 11:09 Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı

Son Dakika Haberleri
13:44 Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdüler hem hedef gösterdiler
13:44 808 milyon liralık destek ödemesi bugün yatırılacak
13:27 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak
13:26 Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı
13:09 Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi
13:07 Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı
12:44 Cübbeli Ahmet, "Helal olan her şeye binerim" dedi ve balona bindi
12:23 Kalça operasyonu için İstanbul'a gelen kadın, ameliyat sonrası hayatını kaybetti
12:11 Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor
12:08 Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?
Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdüler hem hedef gösterdiler Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdüler hem hedef gösterdiler         
13:45
İsrail, acil deprem uyarı sistemi kurdu İsrail, acil deprem uyarı sistemi kurdu         
13:32
Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı         
13:26
Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi         
13:10
MSB MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti!         
12:50
Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor         
12:11
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı         
10:56
Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız         
10:54
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü         
09:09
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 13:58:21. #1.11#
SON DAKİKA: ABBA'dan 40 yıl sonra yeni ve son albüm: Voyage - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement