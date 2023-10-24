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ABD askeri uçakları Yunanistan'da konuşlandırılıyor - Son Dakika

ABD askeri uçakları Yunanistan'da konuşlandırılıyor

Son Güncelleme: 24.10.2023 15:51

İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından ABD, Yunanistan'daki Suda Üssü ve Elefsina Askeri Havaalanı'nda çok sayıda askeri uçağını konuşlandırmaya başladı. CNN Greece'in elde ettiği fotoğraflarda, ABD'ye ait birçok hava ikmal aracı, nakliye uçağı ve savaş uçağı görüldü. Elefsina Askeri Havaalanı'na da ABD'ye ait uçakların gelmeye başladığı belirtiliyor.

ABD'ye ait çok sayıda askeri uçağın Yunanistan'daki Suda Üssü'nde konuşlandığı ve Atina yakınlarındaki Elefsina Askeri Havaalanı'na da ABD askeri uçaklarının benzer şekilde konuşlandırılmaya başlandığı ileri sürüldü.

İSRAİL İÇİN HER İHTİMALE HAZIR TUTUYORLAR

"CNN Greece" haber sitesinde yer alan habere göre, İsrail- Filistin çatışmasının başlamasının ardından, her ihtimale karşı hazır olmayı amaçlayan ABD, askeri uçaklarını "güvenlik mesafesinde" konuşlandırmak için Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin altyapısını kullanmak istedi.

ÇOK SAYIDA UÇAK VE DENİZALTI GÖRÜNTÜLENDİ

CNN Greece'in Girit'teki Suda Üssü'nden elde ettiği fotoğraflarda, ABD'ye ait 7 hava ikmal aracı, 10 C-130 nakliye uçağı, KC-135 tipi bir havada yakıt ikmal uçağı, Boeing P-8 Poseidon tipi bir anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağı görüldü.

Haberde, ABD'nin büyük askeri uçaklarının konuşlanması için kullanmayı talep ettiği Elefsina Askeri Havaalanı'na ABD'ye ait uçakların hafta sonu gelmeye başladığı öne sürüldü.

İşte o görüntüler:

ABD Askeri Uçakları Yunanistan'da Konuşlandırılıyor
ABD Askeri Uçakları Yunanistan'da Konuşlandırılıyor
ABD Askeri Uçakları Yunanistan'da Konuşlandırılıyor
Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD askeri uçakları Yunanistan'da konuşlandırılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD askeri uçakları Yunanistan'da konuşlandırılıyor - Son Dakika
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