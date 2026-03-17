ABD Askerlerine Saldırı: Yaralı Sayısı 200'e Yükseldi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Askerlerine Saldırı: Yaralı Sayısı 200'e Yükseldi

17.03.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 200 ABD askeri yaralandı, 10'unun durumu ağır.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede yaralanan ABD askerlerinin sayısının 200'e yükseldiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı askeri operasyonların başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bölgedeki çatışmalarda bugüne kadar 200 Amerikan askerinin yaralandığını belirten Hawkins, bu askerlerden 10'unun durumunun ağır olduğunu kaydetti. Yaralanmaların büyük bir kısmının hafif düzeyde olduğunu ifade eden Hawkins, tedavileri tamamlanan 180'den fazla Amerikan askerinin ise birliklerindeki görevlerine geri döndüğünü aktardı.

Ayrıca, söz konusu yaralanmaların Orta Doğu'da ABD güçlerinin konuşlu bulunduğu 7 farklı ülkede meydana geldiği bildirildi. Bu ülkelerin Bahreyn, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 10:28:32. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.